240 тысяч рублей носил в кармане рубашки новосибирец — его ограбили

Дерзкое ограбление произошло 8 ноября прошлого года. Осужденные отвели намеченную жертву за угол вокзала и начали нещадно избивать. Затем они обыскали мужчину, вынули из кармана рубашки 240 тысяч рублей и скрылись. Похищенные деньги они потратили на личные нужды.