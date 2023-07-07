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240 тысяч рублей носил в кармане рубашки новосибирец — его ограбили

7 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI
Преступление произошло на вокзале

В Новосибирске осудили грабителей, забравших у пассажира на вокзале 240 тысяч рублей

В Новосибирске вынесли приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в дерзком грабеже.
«Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Новосибирска. Они признаны виновными по пп. „а, г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья)», — сообщается в Telegram-кканале прокуратуры Новосибирской области.
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Дерзкое ограбление произошло 8 ноября прошлого года. Осужденные отвели намеченную жертву за угол вокзала и начали нещадно избивать. Затем они обыскали мужчину, вынули из кармана рубашки 240 тысяч рублей и скрылись. Похищенные деньги они потратили на личные нужды.

По решению суда грабители проведут в колонии общего режима год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Приговор#Грабеж
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