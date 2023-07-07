240 тысяч рублей носил в кармане рубашки новосибирец — его ограбили

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
«Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Новосибирска. Они признаны виновными по пп. „а, г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья)», — сообщается в Telegram-кканале прокуратуры Новосибирской области.
Дерзкое ограбление произошло 8 ноября прошлого года. Осужденные отвели намеченную жертву за угол вокзала и начали нещадно избивать. Затем они обыскали мужчину, вынули из кармана рубашки 240 тысяч рублей и скрылись. Похищенные деньги они потратили на личные нужды.
По решению суда грабители проведут в колонии общего режима год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.