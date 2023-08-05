В Новосибирске неизвестные вскрыли банкомат «Газпромбанка»

Новосибирцы уже обсуждают услышанное. " Явно действовали профессионалы. Банкомат не так просто вскрыть «, — считает Людмила Кириченко. " Газпром Банк — мечты сбываются «, — иронизирует сибирячка под псевдонимом Лена.