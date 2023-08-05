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В Новосибирске неизвестные вскрыли банкомат «Газпромбанка»

5 августа 2023, 07:05
Фото: Pxhere. com
Неизвестные воры вскрыли банкомат
В Новосибирске неизвестные вскрыли банкомат «Газпромбанка». О похищенных деньгах пока не сообщается.

«Наши подписчики сообщают о вскрытии банкомата в офисе на проспекте Дзержинского, ¼», — сообщается в Telegram-канале " АСТ-54 Black «.

Новосибирцы уже обсуждают услышанное. " Явно действовали профессионалы. Банкомат не так просто вскрыть «, — считает Людмила Кириченко. " Газпром Банк — мечты сбываются «, — иронизирует сибирячка под псевдонимом Лена.

Правоохранительные органы уже в курсе происходящего.

» В полицию поступило сообщение о порче аппарата. В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента «, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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#Александр Ляхов#Банк#Банкомат#Соцсети#Полиция#Происшествия#Новосибирск
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