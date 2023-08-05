В Новосибирске неизвестные вскрыли банкомат «Газпромбанка»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
«Наши подписчики сообщают о вскрытии банкомата в офисе на проспекте Дзержинского, ¼», — сообщается в Telegram-канале " АСТ-54 Black «.
Новосибирцы уже обсуждают услышанное. " Явно действовали профессионалы. Банкомат не так просто вскрыть «, — считает Людмила Кириченко. " Газпром Банк — мечты сбываются «, — иронизирует сибирячка под псевдонимом Лена.
Правоохранительные органы уже в курсе происходящего.
» В полицию поступило сообщение о порче аппарата. В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента «, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.