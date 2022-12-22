Анатолий Локоть раскритиковал идею приложения для борьбы со снежными заносами

В ходе пресс-конференции в четверг, 22 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопросы, касающиеся уборки улиц города от снега. По словам мэра, городская администрация уже имеет несколько механизмов обратной связи с новосибирцами.
«Я хочу напомнить, что на городском портале работает телефон 051, работает система „Инцидент“ — у нас около 10 таких каналов обратной связи, по которым идет большой поток информации», — цитирует Анатолия Локтя издание Сиб.фм.
Также мэр добавил, что перечисленные механизмы обратной связи уже отлажены и хорошо работают.
Ранее обильный снегопад вызвал дорожный коллапс в Новосибирске. Анатолий Локоть остался недовольным работой коммунальных служб и поручил им убирать снег круглосуточно.