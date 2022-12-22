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Анатолий Локоть раскритиковал идею приложения для борьбы со снежными заносами

Сегодня, 07:56
Фото: VK-профиль Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска считает излишним создание нового канала связи мэрии и жителей города

Новосибирский градоначальник не оценил идею создания приложения, позволяющего жителям города оперативно жаловаться на снежные заносы.

В ходе пресс-конференции в четверг, 22 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопросы, касающиеся уборки улиц города от снега. По словам мэра, городская администрация уже имеет несколько механизмов обратной связи с новосибирцами.

«Я хочу напомнить, что на городском портале работает телефон 051, работает система „Инцидент“ — у нас около 10 таких каналов обратной связи, по которым идет большой поток информации», — цитирует Анатолия Локтя издание Сиб.фм.

Также мэр добавил, что перечисленные механизмы обратной связи уже отлажены и хорошо работают.

Ранее обильный снегопад вызвал дорожный коллапс в Новосибирске. Анатолий Локоть остался недовольным работой коммунальных служб и поручил им убирать снег круглосуточно.

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#Политика#Новосибирск#Анатолий Локоть#Уборка снега#Мобильное приложение
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