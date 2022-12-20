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"Фронт работ не освоен" – мэр Новосибирска раскритиковал уборку снега

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
Дорожному департаменту необходимо перестроить технологию работы

Мэр Новосибирска поручил убирать город от снега круглосуточно

Обильный снегопад вызвал дорожный коллапс в Новосибирске и недовольство Анатолия Локтя работой коммунальных служб. Между тем, осадки прогнозируют в течение еще двух дней

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что дорожные службы плохо справляются с последствиями снегопада, который начался в понедельник, 20 декабря.

"Количество вывезенного снега не соответствует вывезенному. Пока фронт работ не освоен", - описал текущую ситуацию глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания во вторник, 20 декабря.

 

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Анатолий Локоть заявил, что дорожному департаменту необходимо менять технологию работы. Дороги необходимо чистить звеньями из трех спецмашин как ночью, так и в дневное время. не опасаясь, что подобный подход может вызвать сложности в движении транспорта, они и так уже есть из-за неубранного снега. Локоть поручил коммунальным службам наладить взаимодействие с полицией, чтобы оперативно убирать припаркованные автомобили, которые мешают уборке снега.

Всего за минувшие сутки с городских магистралей вывезено 9 тысяч кубометров снега. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся, как минимум, в течение двух ближайших дней.

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