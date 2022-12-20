Анатолий Локоть заявил, что дорожному департаменту необходимо менять технологию работы. Дороги необходимо чистить звеньями из трех спецмашин как ночью, так и в дневное время. не опасаясь, что подобный подход может вызвать сложности в движении транспорта, они и так уже есть из-за неубранного снега. Локоть поручил коммунальным службам наладить взаимодействие с полицией, чтобы оперативно убирать припаркованные автомобили, которые мешают уборке снега.