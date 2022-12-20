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Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах

Сегодня, 01:57
Фото: 1MI
Пробки 8 баллов

В Новосибирске образовались пробки в 8 баллов утром 20 декабря

С самого утра в Новосибирске зафиксированы пробки в 8 баллов. Atas.info стало известно, по каким улицам проехать сложнее всего.

Как рассказали Atas.info очевидцы, движение затруднено на улице Большевистская. Студенты НГПУ не смогли вовремя приехать на работу.

«Это жуть. Я учусь в магистратуре и каждый день езжу на работу в школу. Выехала я сегодня в 7 утра. Пробки начались еще с улицы Выборная. В районе Инюшенский бор мы просто встали. С трудом доехали до Большевистской. Возле ленты нормально проехать уже не могли. Успела постареть и опоздать на работу», - рассказала студентка Ирина.
«Я выезжал с Карла Маркса на своей машине до правого берега. Ближе к метро «Студенческая» пробки уже были. Самое долгое – выезд из кольца и заезд на Октябрьский мост. Стояли точно половину дороги. Конечно, столько снега выпало», - поделился с Atas.info новосибирец Егор.

Действительно, по данным сервиса 2ГИС, уровень пробок утром 20 декабря – 8 баллов из 10 возможных. Движение затруднено на правом берегу: на Мочищенском шоссе, Богдана Хмельницкого, Кедровой, Большевистской и Кирова.

Также трудно проехать по левому берегу: по Октябрьскому мосту, улице Станиславского, Большой, площади Труда, Немировича-Данченко и Советскому шоссе.

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Напомним, что сегодня днем потеплеет до -3 градусов. Местами пройдет снег, возможна метель, гололедица.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск#ДТП#Пробки
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