Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до -3 °C – смотрим прогноз погоды

Так, сервис «Метеовести» прогнозирует во вторник утром, 20 декабря -3 °C. Однако с четверга и пятницы, 22 и 23 в городе снова похолодает до -24 °C к вечеру. К выходным станет чуть теплее. Синоптики обещают снег.
«Гисметео» тоже обещает потепление со вторника. Днем будет -5 °C, а вечером -11 °C. Похолодает ближе к пятнице и субботе, 23 и 24 декабря. Столбик термометра покажет -18…-20 °C. Местами небольшой снег.
«Яндекс.Погода» обещает тепло со вторника, 20 декабря. В этот день будет -3 °C днем и -8 °C ночью. Самым холодным днем будет пятница, 23 декабря, где температура составит -21 °C.