Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до -3 °C – смотрим прогноз погоды

Так, сервис «Метеовести» прогнозирует во вторник утром, 20 декабря -3 °C. Однако с четверга и пятницы, 22 и 23 в городе снова похолодает до -24 °C к вечеру. К выходным станет чуть теплее. Синоптики обещают снег.