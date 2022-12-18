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Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до -3 °C – смотрим прогноз погоды

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
Самый теплый день - вторник

В Новосибирск ожидается потепление и снегопады с 19 декабря

В Новосибирске после морозов снова потеплеет. Погодные сервисы обещают температурные качели. Изучаем прогноз погоды на неделю.

Так, сервис «Метеовести» прогнозирует во вторник утром, 20 декабря -3 °C. Однако с четверга и пятницы, 22 и 23 в городе снова похолодает до -24 °C к вечеру. К выходным станет чуть теплее. Синоптики обещают снег.

Фото: meteovesti

«Гисметео» тоже обещает потепление со вторника. Днем будет -5 °C, а вечером -11 °C. Похолодает ближе к пятнице и субботе, 23 и 24 декабря. Столбик термометра покажет -18…-20 °C. Местами небольшой снег.

Фото: gismeteo

«Яндекс.Погода» обещает тепло со вторника, 20 декабря. В этот день будет -3 °C днем и -8 °C ночью. Самым холодным днем будет пятница, 23 декабря, где температура составит -21 °C.

Фото: yandex
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода на неделю
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