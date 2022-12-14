"-30℃ нормально - зима должна быть зимней!" - единственный одобряющий морозы комментарий попался корреспонденту Атас.Инфо в соцсетях. Новосибирцы устали от морозов и больше Нового года ждут тепла, которое, судя по прогнозам погоды, придет не скоро.
Больше всего люди переживают за огород и посадки - "...без слез не глянуть на огородик наш (и всех)", "хоть в лесу (снег) нагребай и привози", "вымерзнет все, когда с -11℃ до -30℃ за ночь и без снега, да уже вымерзло, весной плакать будем".
Кроме огорода новосибирцы в мороз ужасаются росту цен на такси: "Холод не так ощутим, как цены на такси в этот самый холод" - "А они и рады наживаться - цены растут быстрее, чем холодает!"
Утром в соцсетях устраивают переклички - в каком районе ночью было холоднее. На этой неделе лидером оказалось Маслянино, на втором месте Искитим.
Подготовку к Новому году никто не отменял - жители Новосибирска активно закупают продукты и спиртные напитки к новогоднему столу. А вечером несмотря на мороз, гуляют по центру города с детьми и делают фото на фоне светящихся фигур. Даже в минус 30℃.
Гуляют и закупают продукты к Новому году - корреспондент Атас.Инфо сравнил цены на салат Оливье к новогоднему столу в элитном супермаркете "Бахетле" и демократичной "Пятерочке".