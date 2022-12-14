Больше всего люди переживают за огород и посадки - "...без слез не глянуть на огородик наш (и всех)", "хоть в лесу (снег) нагребай и привози", "вымерзнет все, когда с -11℃ до -30℃ за ночь и без снега, да уже вымерзло, весной плакать будем".