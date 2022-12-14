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Лето давай! Новосибирцы устали от мороза и устроили перекличку, где холоднее

Сегодня, 09:39
Фото: Vadim Artyukhin / unsplash.com
Новосибирцы устали от морозов

Морозы в Новосибирске продержатся до конца декабря, тепло будет только несколько дней

Маслянино — 34℃ ниже нуля, Искитим — 33℃, Колывань— 31℃…соревнование, где холоднее, устроили в соцсетях жители Новосибирской области. Морозы держатся с конца ноября 2022 года. 13 декабря потеплело до -12℃, но вскоре опять похолодало до -24℃. Сибиряки готовятся отращивать мех и надевать 25 шарфов

Люди переживают за огород и посадки

"-30℃ нормально - зима должна быть зимней!" - единственный одобряющий морозы комментарий попался корреспонденту Атас.Инфо в соцсетях. Новосибирцы устали от морозов и больше Нового года ждут тепла, которое, судя по прогнозам погоды, придет не скоро.

Больше всего люди переживают за огород и посадки - "...без слез не глянуть на огородик наш (и всех)", "хоть в лесу (снег) нагребай и привози", "вымерзнет все, когда с -11℃ до -30℃ за ночь и без снега, да уже вымерзло, весной плакать будем".

34-градусные морозы до конца рабочей недели не покинут Новосибирск
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Цены на такси пугают

Кроме огорода новосибирцы в мороз ужасаются росту цен на такси: "Холод не так ощутим, как цены на такси в этот самый холод" - "А они и рады наживаться - цены растут быстрее, чем холодает!"

Утром в соцсетях устраивают переклички - в каком районе ночью было холоднее. На этой неделе лидером оказалось Маслянино, на втором месте Искитим.

Новосибирцев не удивишь морозами
Фото: Павел Мирошников

Морозная иллюминация

Подготовку к Новому году никто не отменял - жители Новосибирска активно закупают продукты и спиртные напитки к новогоднему столу. А вечером несмотря на мороз, гуляют по центру города с детьми и делают фото на фоне светящихся фигур. Даже в минус 30℃.

Даже в мороз народ гуляет в центре НовосибирскаДаже в мороз народ гуляет в центре Новосибирска
Даже в мороз народ гуляет в центре Новосибирска
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Гуляют и закупают продукты к Новому году - корреспондент Атас.Инфо сравнил цены на салат Оливье к новогоднему столу в элитном супермаркете "Бахетле" и демократичной "Пятерочке".

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Мороз#Огород#Такси
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