В Новосибирске дронами проверяют снег на крышах

Сайт областной администрации сообщает, что усиленная проверка проводится из-за плохих погодных условий - активные снегопады захлестнули регион в последние недели уходящего 2022 года.
Для оценки состояния крыш инспекторы прибегли к помощи оригинальной спецтехники - квадрокоптеров. Сообщается, что дроны помогли проверить 130 кровель в Ленинском районе Новосибирска.
Правительство области также напоминает, что услуги по уборке крыш и козырьков от снега в Новосибирске осуществляют управляющие компании. Госсектор занимается лишь проверкой и оценкой деятельности коммерческих организаций.
Ранее гидрометцентр предупреждал жителей Новосибирской области о метелях и порывистом ветре во вторник 20 декабря.