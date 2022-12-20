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В Новосибирске дронами проверяют снег на крышах

Сегодня, 08:43
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/drone-2044045/
Дрон в полете

Качество уборки снега с крыш в НСО проверяют квадрокоптеры

Государственная жилищная инспекция НСО и региональный ГУ МЧС России использует дроны для оценки качества очистки от снега крыш в Новосибирской области.

Сайт областной администрации сообщает, что усиленная проверка проводится из-за плохих погодных условий - активные снегопады захлестнули регион в последние недели уходящего 2022 года.

Для оценки состояния крыш инспекторы прибегли к помощи оригинальной спецтехники - квадрокоптеров. Сообщается, что дроны помогли проверить 130 кровель в Ленинском районе Новосибирска.

Правительство области также напоминает, что услуги по уборке крыш и козырьков от снега в Новосибирске осуществляют управляющие компании. Госсектор занимается лишь проверкой и оценкой деятельности коммерческих организаций.

Ранее гидрометцентр предупреждал жителей Новосибирской области о метелях и порывистом ветре во вторник 20 декабря.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дроны#Крыши#Снег#Город
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