Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря

Прогноз на двадцатое число декабря на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» обещает неприятную погоду в Новосибирской области.
Метеорологи предупреждают новосибирцев о мокром снеге и гололеде.
Также этот вторник обещает быть крайне ветренным. Местами в Новосибирске ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Вкупе с выпадением осадков это может привести к снежным заносам.
Гидрометцентр, помимо публикации информации на сайте, рассылает информацию СМС-сообщениями, предупреждая жителей города о грядущих неблагоприятных погодных условиях.
Ранее Atas.info писал о погоде в двадцатых числах декабря, основываясь на данных крупнейших агрегаторов.