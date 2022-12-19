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Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря

Сегодня, 15:55
Фото: 1MI
Метель
Гидрометцентр Новосибирска предупреждает о метелях и гололедных явлениях в Новосибирской области 20 декабря.

Прогноз на двадцатое число декабря на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» обещает неприятную погоду в Новосибирской области.

Метеорологи предупреждают новосибирцев о мокром снеге и гололеде.

Также этот вторник обещает быть крайне ветренным. Местами в Новосибирске ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Вкупе с выпадением осадков это может привести к снежным заносам.

Гидрометцентр, помимо публикации информации на сайте, рассылает информацию СМС-сообщениями, предупреждая жителей города о грядущих неблагоприятных погодных условиях.

Ранее Atas.info писал о погоде в двадцатых числах декабря, основываясь на данных крупнейших агрегаторов. 

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