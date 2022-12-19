В Новосибирск на ближайшие три дня придет потепление

С понедельника, 19 декабря, по среду дневная температура в Новосибирске не опустится ниже 10, считают метеорологи Gismeteo. Однако ночью, согласно их прогнозам, столбики термометров упадут до -20 градусов.
Во вторник обещают от -3 до -5, с утра до вечера будет идти снег, к вечеру усилится ветер до 6 м/сек. Ночью столбики термометра не опустятся ниже -5 градусов.
С среду станет немного холоднее: -10 днем, до -15 ночью. Снегопад продолжится и в среду, а вот ветер стихнет до 3 метров в секунду.
В четверг тоже снег, но не такой сильный. Дневные температуры в пределах -9-11 градусов, ночью обещают резкое падение температуры — до -21. Ветер тоже усилится — до 6 м/с.
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