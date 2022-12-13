Мэр Новосибирска обвинил управляющие компании в перебоях в отоплении

Анатолий Локоть рассказал, что управляющие компании не справляются со своевременным подключением домов города к теплосети.
Мэр заявил, что несмотря на оперативную ликвидацию коммунальных аварий, новосибирцам приходится долго ждать тепла в батареях из-за неспешности управляющих компаний города.
“Нужно, чтобы люди вечером вернулись в квартиры и не почувствовали дискомфорт. Запаздывают управляющие компании. Вы знаете, кого это касается”, — высказался новосибирский градоначальник.
Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил управляющие компании города в несвоевременной уборке дворов города и обещал ужесточить ответственность коммерческих компаний.