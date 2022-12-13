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Мэр Новосибирска обвинил управляющие компании в перебоях в отоплении

Сегодня, 14:33
Фото: VK-профиль Анатолий Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
На аппаратном совещании, случившемся 13 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что управляющие компании не успевают оперативно подключать тепло в домах.

Анатолий Локоть рассказал, что управляющие компании не справляются со своевременным подключением домов города к теплосети.  

Мэр заявил, что несмотря на оперативную ликвидацию коммунальных аварий, новосибирцам приходится долго ждать тепла в батареях из-за неспешности управляющих компаний города. 

“Нужно, чтобы люди вечером вернулись в квартиры и не почувствовали дискомфорт. Запаздывают управляющие компании. Вы знаете, кого это касается”, — высказался новосибирский градоначальник. 

Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил управляющие компании города в несвоевременной уборке дворов города и обещал ужесточить ответственность коммерческих компаний.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#Теплоснабжение#Управляющие компании#Общество#Город
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