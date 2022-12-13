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Убрать весь выпавший снег с улиц за сутки потребовал мэр Новосибирска

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
Если снег не убрать быстро, то он превратится в ледяные кучи

Анатолий Локоть: весь снег с улиц Новосибирска должен быть убран до конца дня

В течение вторника, 13 декабря, коммунальные службы должны полностью справиться с последствиями обильного снегопада, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В противном случае горожан ждут серьезные проблемы

Весь выпавший снег новосибирские коммунальщики должны убрать до среды, 14 декабря. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания с главами департаментов. После начала обильного снегопада коммунальные службы вывезли с дорог около 2 тысяч кубометров снега, что глава муниципалитета посчитал небольшим объемом.

"Ставлю задачу убрать все улицы за сегодня. До конца дня чтобы все магистрали были убраны, потому что мороз ударит, и мы с этим снегом не справимся", - заявил Анатолий Локоть, подчеркнув, что речь идет не только об очистке автомагистралей, но и тротуаров.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 14 декабря, в регион придет похолодание до 34 градусов ниже нулевой отметки, что серьезно затруднит очистку города от снега.

Ранее мы рассказывали о том, что 150 детей не доехали до школ под Новосибирском из-за лютых 35-градусных морозов. Речь идет об Искитимском и Тогучинском районах. 

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