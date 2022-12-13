Весь выпавший снег новосибирские коммунальщики должны убрать до среды, 14 декабря. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания с главами департаментов. После начала обильного снегопада коммунальные службы вывезли с дорог около 2 тысяч кубометров снега, что глава муниципалитета посчитал небольшим объемом.