Весь выпавший снег новосибирские коммунальщики должны убрать до среды, 14 декабря. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания с главами департаментов. После начала обильного снегопада коммунальные службы вывезли с дорог около 2 тысяч кубометров снега, что глава муниципалитета посчитал небольшим объемом.
"Ставлю задачу убрать все улицы за сегодня. До конца дня чтобы все магистрали были убраны, потому что мороз ударит, и мы с этим снегом не справимся", - заявил Анатолий Локоть, подчеркнув, что речь идет не только об очистке автомагистралей, но и тротуаров.
По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 14 декабря, в регион придет похолодание до 34 градусов ниже нулевой отметки, что серьезно затруднит очистку города от снега.
Ранее мы рассказывали о том, что 150 детей не доехали до школ под Новосибирском из-за лютых 35-градусных морозов. Речь идет об Искитимском и Тогучинском районах.