atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

“Ждем снег”: в Бердске забуксовало строительство новогодних городков

Сегодня, 12:32
Фото: PxHere
Снег
Открытие новогодних городков в Бердске Новосибирской области откладывается из-за нехватки снега, сообщили в городской администрации.

"Планировалось, что забивать снегом кубы для вырезания снежных фигур мы начнем в начале декабря, чтобы открыть новогодние городки в 20-х числах декабря. Но снега, к сожалению, пока нет. Ждем снег", - приводит "Бердск-Онлайн" слова начальницы отдела культуры бердской мэрии Оксаны Мокриенко.

Она выразила надежду, что праздничные площадки будут готовы после 20 декабря -”все елки уже будут стоять”.

Издание также цитирует замглавы Бердска Жанну Шурову, которая рассказала подробности подготовки к Новому году. По ее словам, в городе оборудуют несколько площадок, главная расположится возле кинотеатра “Орион”, “также новогодние городки появятся у ДК "Родина" в поселке Новом”.

Шурова отметила, что в настоящее время заключаются контракты на изготовление снежных фигур, кроме того, будет организован детский конкурс на лучшего снеговика.

Дворы Новосибирска украсят управляющие компании совместно с ТОСами, добавила она.

“Планируем украсить и городской парк – хотим сделать его ярким и красивым. Там обязательно будет каток, светящиеся фигуры, а также новые сертифицированные горки – они будут как в парке, так и на площади. Горки уже куплены", - заверила чиновница.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске этой зимой будут работать 14 бесплатных горок.

До этого в столице Сибири зажгли новогоднюю иллюминацию.

Новогоднюю иллюминацию включили в Новосибирске - смотрим 12 лучших фото
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирская область#Бердск#Снег#Дефицит#Новый год
Подпишитесь
Новогоднюю иллюминацию включили в Новосибирске - смотрим 12 лучших фото
3 декабря 04:49
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Сегодня, 00:01
Бойцы элитного батальона «Вега» отбыли на СВО из Новосибирска
Сегодня, 03:23
Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
Сегодня, 07:45
Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки
Сегодня, 10:28
Паника в вотсап: новосибирцы предупреждают детей о надвигающемся морозе – 50
Сегодня, 05:49