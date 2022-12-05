“Ждем снег”: в Бердске забуксовало строительство новогодних городков

"Планировалось, что забивать снегом кубы для вырезания снежных фигур мы начнем в начале декабря, чтобы открыть новогодние городки в 20-х числах декабря. Но снега, к сожалению, пока нет. Ждем снег", - приводит "Бердск-Онлайн" слова начальницы отдела культуры бердской мэрии Оксаны Мокриенко.
Она выразила надежду, что праздничные площадки будут готовы после 20 декабря -”все елки уже будут стоять”.
Издание также цитирует замглавы Бердска Жанну Шурову, которая рассказала подробности подготовки к Новому году. По ее словам, в городе оборудуют несколько площадок, главная расположится возле кинотеатра “Орион”, “также новогодние городки появятся у ДК "Родина" в поселке Новом”.
Шурова отметила, что в настоящее время заключаются контракты на изготовление снежных фигур, кроме того, будет организован детский конкурс на лучшего снеговика.
Дворы Новосибирска украсят управляющие компании совместно с ТОСами, добавила она.
“Планируем украсить и городской парк – хотим сделать его ярким и красивым. Там обязательно будет каток, светящиеся фигуры, а также новые сертифицированные горки – они будут как в парке, так и на площади. Горки уже куплены", - заверила чиновница.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске этой зимой будут работать 14 бесплатных горок.
До этого в столице Сибири зажгли новогоднюю иллюминацию.