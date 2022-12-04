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Стали известны адреса 14 бесплатных горок в Новосибирске

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
На горках могут кататься и дети и взрослые

В Новосибирске назвали адреса 14 бесплатных горок

Названо количество бесплатных горок в Новосибирске для взрослых и детей в декабре-2022.

В Новосибирске будет 14 бесплатных горок, которые организует городская мэрия. На них смогут прокатиться как дети, так и взрослые. Полный список зимних аттракционов опубликован на сайте «Новосибирские новости».

Список адресов, где установят горки
Фото: atas.info

Кроме ледяных горок, в Новосибирске будут и деревянные. Их установят в нескольких парках: Кирова, Заельцовском, Затулинском и Центральном.

Новогоднюю иллюминацию включили в Новосибирске - смотрим 12 лучших фото
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Напомним, в начале декабря за месяц до Нового года в Новосибирске включили праздничную иллюминацию. По вечерним улицам в поисках новогоднего настроения прогулялись корреспонденты Atas.info. Смотрите несколько лучших фото. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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