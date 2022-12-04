Стали известны адреса 14 бесплатных горок в Новосибирске

В Новосибирске будет 14 бесплатных горок, которые организует городская мэрия. На них смогут прокатиться как дети, так и взрослые. Полный список зимних аттракционов опубликован на сайте «Новосибирские новости».
Кроме ледяных горок, в Новосибирске будут и деревянные. Их установят в нескольких парках: Кирова, Заельцовском, Затулинском и Центральном.
Напомним, в начале декабря за месяц до Нового года в Новосибирске включили праздничную иллюминацию. По вечерним улицам в поисках новогоднего настроения прогулялись корреспонденты Atas.info. Смотрите несколько лучших фото.