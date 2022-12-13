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В мэрии Новосибирска нашли замену вице-мэру Артему Скатову

Сегодня, 10:59
Фото: atas.info
Артема Скатова обвиняют в клевете на авторитетного предпринимателя

Стало известно, кто будет исполнять обязанности вице-мэра Новосибирска Скатова

Обязанности отстраненного от работы на время расследования уголовного дела Артема Скатова будет исполнять Геннадий Захаров. При этом он сохраняет за собой и прежние обязанности

Заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров будет дополнительно выполнять обязанности другого вице-мэра, Артема Скатова. Захаров будет курировать "политический" блок – департаменты связи и информатизации и информационной политики мэрии. При этом у Захарова остаются и ранее закрепленные за ним полномочия. Предполагается, что чиновник будет замещать Скатова не только в текущей ситуации, но и в случае отпуска, больничного или командировки последнего.

Новые обязанности возложены на Геннадия Захарова с 6 декабря, пишет издание "Континент Сибирь" со ссылкой на начальника департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаила Столярова.

Отстранение от работы вице-мэра Скатова добавит трудностей: Анатолий Локоть
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В конце ноября 2022 года Артему Скатову было предъявлено обвинение в клевете. Это произошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению депутата Государственной думы Дмитрия Савельева. Он считает, что публикация в одном из новосибирских телеграм-каналов опорочила его честь и достоинство. Правоохранители нашли хозяина канала и автора проблемного текста. Савельев настаивает, что заказчиком материала был Артем Скатов.   

6 декабря стало известно, что суд Октябрьского района поддержал ходатайство следствия и отстранил Скатова от работы в муниципалитете до окончания расследования.

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