Заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров будет дополнительно выполнять обязанности другого вице-мэра, Артема Скатова. Захаров будет курировать "политический" блок – департаменты связи и информатизации и информационной политики мэрии. При этом у Захарова остаются и ранее закрепленные за ним полномочия. Предполагается, что чиновник будет замещать Скатова не только в текущей ситуации, но и в случае отпуска, больничного или командировки последнего.