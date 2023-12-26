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Крыши

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2023
В Новосибирске очистили от снега 480 крыш домов из 8769 жилых МКД
26 декабря 2023, 08:32
Новосибирск предупредили о смертельной опасности: перед оттепелью нечищена треть крыш
28 февраля 2023, 04:01
Двое мужчин сорвались с крыши больницы в Новосибирске: теперь оба в реанимации
7 февраля 2023, 08:41
2022
В Новосибирске из-за схода снега с крыши пострадал 8-летний ребенок
22 декабря в Калининском районе города с крыши пятиэтажки сошел снег и упал на юного новосибирца.
24 декабря 2022, 06:32
В Новосибирске дронами проверяют снег на крышах
Государственная жилищная инспекция НСО и региональный ГУ МЧС России использует дроны для оценки качества очистки от снега крыш в Новосибирской области.
20 декабря 2022, 08:43

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