IT-специалист из Новосибирска мгновенно стал миллионером — как у него это удалось

Posted 18 декабря, 10:25
Published 18 декабря, 10:25
Modified 18 декабря, 10:27
Updated 18 декабря, 10:27
Александр, эксперт в области кибербезопасности, стал обладателем миллиона рублей, участвуя в акции «Билет на миллион», организованной «Национальной Лотереей». Мужчина выполнил условие лотереи — оставил определённый остаток на счете в банке, согласился с правилами и подтвердил участие в розыгрыше. В награду клиент получил билет флагманской лотереи «Мечталлион».
Как сообщил победитель, он никогда раньше не задумывался о больших выигрышах и не верил в чудо, но его первый опыт оказался успешным. В суперигре, проведённой среди участников акции, Александр стал одним из трёх счастливчиков, выигравших миллион рублей.
IT-специалист признался, что перед выигрышем не было ни предчувствий, ни мистических знаков судьбы. Полученные деньги Александр планирует потратить на путешествие вместе со своей возлюбленной.