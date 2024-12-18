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Posted 18 декабря, 10:25

Published 18 декабря, 10:25

Modified 18 декабря, 10:27

Updated 18 декабря, 10:27

Паспорт и деньги

IT-специалист из Новосибирска мгновенно стал миллионером — как у него это удалось

18 декабря 2024, 10:25
Фото: 1MI. Паспорт и деньги

Новосибирец стал миллионером благодаря лотерее

Новосибирец стал миллионером, благодаря участию в лотерее. Он неожиданно для себя выиграл крупную сумму с помощью приложения.

Александр, эксперт в области кибербезопасности, стал обладателем миллиона рублей, участвуя в акции «Билет на миллион», организованной «Национальной Лотереей». Мужчина выполнил условие лотереи — оставил определённый остаток на счете в банке, согласился с правилами и подтвердил участие в розыгрыше. В награду клиент получил билет флагманской лотереи «Мечталлион».

Как сообщил победитель, он никогда раньше не задумывался о больших выигрышах и не верил в чудо, но его первый опыт оказался успешным. В суперигре, проведённой среди участников акции, Александр стал одним из трёх счастливчиков, выигравших миллион рублей.

IT-специалист признался, что перед выигрышем не было ни предчувствий, ни мистических знаков судьбы. Полученные деньги Александр планирует потратить на путешествие вместе со своей возлюбленной.

В Новосибирске пропал везучий миллионер
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Путешествие#Мобильное приложение#Лотерея#Удача#Национальная Лотерея
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