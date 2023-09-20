Новосибирцам предлагают «стучать» на нелегальные беспилотники через приложение

Напомним, в регионе в целях безопасности действует запрет на полеты квадрокоптеров и других беспилотников. Могут грозить штрафы нарушителям. Горожан теперь просят сообщать о БПЛА в небе, чтобы избежать возможные атаки со стороны ВСУ.