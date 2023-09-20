Новосибирцам предлагают «стучать» на нелегальные беспилотники через приложение

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Напомним, в регионе в целях безопасности действует запрет на полеты квадрокоптеров и других беспилотников. Могут грозить штрафы нарушителям. Горожан теперь просят сообщать о БПЛА в небе, чтобы избежать возможные атаки со стороны ВСУ.
Новосибирцы начали получили рассылку от «Госуслуг», в которой предлагается установить приложение «Радар». Оно напрямую связано со спецслужбами.
Его можно скачать в Google Play и RuStore. Там следует указывать координаты подозрительного дрона.