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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Новосибирцев призывают помочь в борьбе с нелегальными дронами

Новосибирцам предлагают «стучать» на нелегальные беспилотники через приложение

20 сентября 2023, 06:56
Фото: 1MI
Новосибирцев призывают помочь в борьбе с нелегальными дронами
Жителей Новосибирска призывают помочь в борьбе с нелегальными дронами. Для этого было создано приложение «Радар» к смартфонам. Рассказываем, как им пользоваться и где скачать.

Напомним, в регионе в целях безопасности действует запрет на полеты квадрокоптеров и других беспилотников. Могут грозить штрафы нарушителям. Горожан теперь просят сообщать о БПЛА в небе, чтобы избежать возможные атаки со стороны ВСУ.

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Новосибирцы начали получили рассылку от «Госуслуг», в которой предлагается установить приложение «Радар». Оно напрямую связано со спецслужбами.

Его можно скачать в Google Play и RuStore. Там следует указывать координаты подозрительного дрона.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дрон#БПЛА
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