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Какой гастрокорт лучше

Опубликован рейтинг популярных гастрокортов в Новосибирске по версии 2ГИС

1 февраля 2024, 01:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Какой гастрокорт лучше
В Новосибирске появился список известных гастро-пространств, составленный на основе отзывов пользователей портала 2ГИС. Лидерами стали Гастрокорт на Центральном рынке и Гастромаркет в ТЦ «Река», оцененные в 4,3 звезды из 5 возможных.

Гастрокорт на Центральном рынке является первым и самым крупным гастро-пространством в городе, включающим более 130 точек. Гастрономическое пространство в ТЦ «Река» пользуется популярностью у горожан благодаря удобному расположению и киоскам с едой для перекуса.

Фуд-корт в ТЦ «Кировский рынок» предлагает меньше возможностей для покупки разнообразных блюд мировой кухни, но его привлекательность для жителей левобережья заключается в том, что он находится на их территории и не требует поездки в центр города.

Недавно открытый гастрокорт на Маркса, который находится в ТЦ «Калейдоскоп», получил общую оценку 3,5 звезды. Многие посетители отмечают его удобное расположение для жителей левобережья и отсутствие больших скоплений посетителей, пишет МК в Новосибирске.

Рестохолл by Универсам — это гастро-пространство в центре Новосибирска с рейтингом 3,3 звезды. Посетители выделили живую музыку вечерами и уютную атмосферу. В начале заведения горят огни, а снаружи сверкают гирлянды. Единственным недостатком было сообщение одной девушки о наличии тараканов, но администрация приняла меры после обращения.

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