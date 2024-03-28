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Где в Новосибирске выпить кофе: рейтинг городских кофеен
В Новосибирске работают более 350 кофеен. Каждую из них может оценить любой житель или гость города. Atas.info составил топ-5 мест, где можно попить вкусный кофе.
28 марта, 10:41
Февраль
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
В заведении «Небар» в Новосибирске, где часто происходят события, выходящие за рамки общественных норм и ценностей, была организована проверка прокуратурой.
7 февраля, 04:25
Опубликован рейтинг популярных гастрокортов в Новосибирске по версии 2ГИС
1 февраля, 01:20
Октябрь 2023
Кафе на Михайловской набережной в Новосибирске продают за 7,5 млн рублей
Кафе «Еда DJ кофе» на Михайловской набережной в Новосибирске продается за 7,5 млн рублей, с чистой прибылью в 600 тысяч рублей.
10 октября 2023, 01:17

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