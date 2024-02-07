Новый грузинский ресторан появится в центре Новосибирска — названо имя владельца

Компания «МБ Групп» из Якутска уже начала набор персонала для нового заведения. Информация о вакансиях появилась на сайте hh ru. Так, бармену предлагают зарплату от 50 до 65 тысяч рублей, повару — от 55 до 75 тысяч, официанту — от 75 до 150 тысяч. В соцсетях заведения обещают доступные цены.