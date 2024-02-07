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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Ресторан откроют в 2024 году

Новый грузинский ресторан появится в центре Новосибирска — названо имя владельца

7 февраля 2024, 09:32
Фото: 1MI
Ресторан откроют в 2024 году

Грузинский ресторан откроет в центре Новосибирска якутский бизнесмен

Якутский бизнесмен планирует открыть в центре Новосибирска грузинский ресторан. Сейчас заведение набирает персонал.

Предприниматель из Якутска Юрий Егоров открывает в центре Новосибирска ресторан грузинской кухни под названием «Коза и Лоза». Открытие запланировано на март. Заведение будет располагаться в бизнес-центре на Красном проспекте, 17. Управлять рестораном будут специалисты из Владивостока.

Компания «МБ Групп» из Якутска уже начала набор персонала для нового заведения. Информация о вакансиях появилась на сайте hh ru. Так, бармену предлагают зарплату от 50 до 65 тысяч рублей, повару — от 55 до 75 тысяч, официанту — от 75 до 150 тысяч. В соцсетях заведения обещают доступные цены.

Отметим, что в центре города это не единственный грузинский ресторан. Также новосибирцы ходят в «Батоно Хинкали», Mishiko, «Аджикинежаль», «Рэсторани», «Сулугули».

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#Новосибирск#Работа#Еда#Эмилия Губарева#Ресторан#Общепит#Бизнесмен
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