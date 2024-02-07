Новый грузинский ресторан появится в центре Новосибирска — названо имя владельца

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Предприниматель из Якутска Юрий Егоров открывает в центре Новосибирска ресторан грузинской кухни под названием «Коза и Лоза». Открытие запланировано на март. Заведение будет располагаться в бизнес-центре на Красном проспекте, 17. Управлять рестораном будут специалисты из Владивостока.
Компания «МБ Групп» из Якутска уже начала набор персонала для нового заведения. Информация о вакансиях появилась на сайте hh ru. Так, бармену предлагают зарплату от 50 до 65 тысяч рублей, повару — от 55 до 75 тысяч, официанту — от 75 до 150 тысяч. В соцсетях заведения обещают доступные цены.
Отметим, что в центре города это не единственный грузинский ресторан. Также новосибирцы ходят в «Батоно Хинкали», Mishiko, «Аджикинежаль», «Рэсторани», «Сулугули».