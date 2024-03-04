В Новосибирске обнаружили уникальные фотографии популярного ресторана левобережья

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Ресторан «Россия» располагался в сквере Гагарина на улице Дружбы. Внутри находились три банкетных зала, кафетерий и цех по производству полуфабрикатов. Сейчас на этом месте стоит огромный жилой дом.
Фотографии, сделанные незадолго до сноса, обнаружил в своем архиве архитектор Игорь Поповский. Предполагалось пристроить к зданию две блок-секции жилья и получить клубный дом. Однако позже ресторан был ликвидирован.
Известный новосибирский художник Владимир Авдеев сразу узнал ресторан на фотографиях.
«Он пользовался большой популярностью, но был неизвестен на правом берегу Оби. Внутри повесили панно „Тройка“ авторства художника-монументалиста Геннадия Трошкина», — рассказал Владимир Авдеев VN.ru.
Напомним, что на месте новосибирского ЦУМа планируют построить два двадцатипятиэтажных дома.