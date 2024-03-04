В Новосибирске обнаружили уникальные фотографии популярного ресторана левобережья

В Новосибирске нашлись уникальные фото популярного ресторана времен СССР

С 1962 года на левобережье располагался ресторан «Россия». В заведении часто справляли свадьбы и юбилеи, а также любили отдохнуть душой обеспеченные жители левого берега Оби. Однако в 1990-е годы его снесли.