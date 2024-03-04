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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Ресторан был популярен у жителей левобережья

В Новосибирске обнаружили уникальные фотографии популярного ресторана левобережья

4 марта 2024, 07:53
Фото: VN.ru
Ресторан был популярен у жителей левобережья

В Новосибирске нашлись уникальные фото популярного ресторана времен СССР

С 1962 года на левобережье располагался ресторан «Россия». В заведении часто справляли свадьбы и юбилеи, а также любили отдохнуть душой обеспеченные жители левого берега Оби. Однако в 1990-е годы его снесли.

Ресторан «Россия» располагался в сквере Гагарина на улице Дружбы. Внутри находились три банкетных зала, кафетерий и цех по производству полуфабрикатов. Сейчас на этом месте стоит огромный жилой дом.

Фотографии, сделанные незадолго до сноса, обнаружил в своем архиве архитектор Игорь Поповский. Предполагалось пристроить к зданию две блок-секции жилья и получить клубный дом. Однако позже ресторан был ликвидирован.

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Известный новосибирский художник Владимир Авдеев сразу узнал ресторан на фотографиях.

«Он пользовался большой популярностью, но был неизвестен на правом берегу Оби. Внутри повесили панно „Тройка“ авторства художника-монументалиста Геннадия Трошкина», — рассказал Владимир Авдеев VN.ru.

Напомним, что на месте новосибирского ЦУМа планируют построить два двадцатипятиэтажных дома.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Память#История#Ресторан#Александр Ляхов
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