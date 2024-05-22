О неожиданных последствиях обычной привычки предупредили новосибирцев врачи

Навязчивое желание кусать ногти и кожу вокруг них называют онихофагией. Причиной могут стать стресс, тревожность, а также скука и даже психическое расстройство. По словам медиков, чем бы ни была вызвана привычка, она чревата проблемами со здоровьем, пишут «Новые известия».