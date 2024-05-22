О неожиданных последствиях обычной привычки предупредили новосибирцев врачи

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Навязчивое желание кусать ногти и кожу вокруг них называют онихофагией. Причиной могут стать стресс, тревожность, а также скука и даже психическое расстройство. По словам медиков, чем бы ни была вызвана привычка, она чревата проблемами со здоровьем, пишут «Новые известия».
При длительном воздействии на ногти они становятся хрупкими, неровными. Возможны воспаления мягких тканей в области ногтей. Могут образовываться бородавки.
При постоянном воздействии твердых предметов на зубы, они будут стачиваться, могут частично отколоться, а также воспалиться десны. Возможно развитие неправильного прикуса.
Врачи имеют ввиду частичную или полную потерю функций сустава, к которым относятся жевание, речь. Симптомы могут проявляться в болях, щелчках в суставе, потере объема движений.
У 65% детей от 11 до 15 лет, кусающих ногти во рту нашли бактерии, характерные для фекалий. Это сальмонелла, кишечная палочка. Они провоцируют острые кишечные инфекции, дизентерию, другие заболевания ЖКТ.
К современным способам борьбы с желанием кусать ногти входят: