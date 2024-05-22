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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

О неожиданных последствиях обычной привычки предупредили новосибирцев врачи

О неожиданных последствиях обычной привычки предупредили новосибирцев врачи

22 мая 2024, 06:28
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Любители погрызть ногти рискуют подхватить острые кишечные инфекции и повредить зубы, предупредили врачи.

Навязчивое желание кусать ногти и кожу вокруг них называют онихофагией. Причиной могут стать стресс, тревожность, а также скука и даже психическое расстройство. По словам медиков, чем бы ни была вызвана привычка, она чревата проблемами со здоровьем, пишут «Новые известия».

Самое очевидное — травма и инфицирование ногтей

При длительном воздействии на ногти они становятся хрупкими, неровными. Возможны воспаления мягких тканей в области ногтей. Могут образовываться бородавки.

Повреждение зубов

При постоянном воздействии твердых предметов на зубы, они будут стачиваться, могут частично отколоться, а также воспалиться десны. Возможно развитие неправильного прикуса.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Врачи имеют ввиду частичную или полную потерю функций сустава, к которым относятся жевание, речь. Симптомы могут проявляться в болях, щелчках в суставе, потере объема движений.

Изменение микрофлоры полости рта

У 65% детей от 11 до 15 лет, кусающих ногти во рту нашли бактерии, характерные для фекалий. Это сальмонелла, кишечная палочка. Они провоцируют острые кишечные инфекции, дизентерию, другие заболевания ЖКТ.

Как перестать кусать ногти

К современным способам борьбы с желанием кусать ногти входят:

  • Нанесение на ногти горького раствора;
  • Гипнотерапия;
  • Аверсивная терапия (цель — вызвать у человека неприятные ощущения от вредной привычки);
  • Медикаментозное лечение;
  • Жевательная резинка;
  • Медитация;
  • Уход за руками и ногтями.
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