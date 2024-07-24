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Posted Сегодня, 01:25

Published Сегодня, 01:25

Modified Сегодня, 01:27

Updated Сегодня, 01:27

Буря будет влиять на людей

Мощнейшая магнитная буря ждет новосибирцев 24 июля 2024 — кто будет страдать больше

24 июля 2024, 01:25
Фото: Изображение Midjourney
Буря будет влиять на людей

Мощнейшая магнитная буря ждет новосибирцев 24 июля

В Новосибирской области метеочувствительные люди будут страдать от магнитной бури, о которой заявляют сервисы.

Магнитная буря 24 июля

По данным сайта Ru-meteo, геомагнитные возмущения начались ночью 24 июля. Утром они оцениваются на 3 балла, а к обеду достигнут 5 баллов. Продержатся они весь день и стихнут только ближе к вечеру — до 2 баллов. На следующий день, 25 июля, магнитные бури оценивают на 3 балла, то есть как слабые. Когда магнитное поле Земли не спокойно, это чувствуют метеозависимые люди.

 

Как спасаться — советы от спасателей МАСС

Как предупредили спасатели, ссылаясь на сервис Gismeteo, сегодня с 10:00 ожидаются магнитные бури до 5-6 баллов. Послабление наступит лишь к 22:00. Они влияют на здоровье человека:

Когда происходят вспышки на Солнце, растет количество обостренных заболеваний с сердцем, появляются мигрени, плохой сон, развивается тревожность и депрессия, обостряются симптомы болезней.

Спасатели советуют метеочувствительным людям внимательно следить за своим здоровьем и консультироваться с врачом, если это необходимо. Сторонние ресурсы советуют не перегружать себя в такие дни, больше быть на свежем воздухе и воздержаться от алкоголя.

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