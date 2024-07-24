Мощнейшая магнитная буря ждет новосибирцев 24 июля 2024 — кто будет страдать больше

По данным сайта Ru-meteo, геомагнитные возмущения начались ночью 24 июля. Утром они оцениваются на 3 балла, а к обеду достигнут 5 баллов. Продержатся они весь день и стихнут только ближе к вечеру — до 2 баллов. На следующий день, 25 июля, магнитные бури оценивают на 3 балла, то есть как слабые. Когда магнитное поле Земли не спокойно, это чувствуют метеозависимые люди.