Мощная магнитная буря 27 августа сведет с ума метеозависимых

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Магнитосфера станет возбужденной под вечер 27 августа. Мощность бури оценивается на 3-4 балла, темпы будут увеличиваться к 19 часам.
Сайт ru-meteo информирует, что магнитный шторм возрастет лишь к 21 часам, а самый пик будет в ночь на 28 августа в 3 часа ночи.
Известно, что магнитные бури сильно влияют на метеочувствительных людей. Они могут чувствовать усталость, упадок сил, головные боли, апатию, а также у некоторых обостряются хронические болезни. Рекомендуется в такие дни меньше заниматься работой и больше отдыхать на свежем воздухе.
Лето подходит к концу, а жарой оно так и не порадует. Синоптики представили прогноз на конец августа.