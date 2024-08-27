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Бурю почувствуют новосибирцы

Мощная магнитная буря 27 августа сведет с ума метеозависимых

27 августа 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Бурю почувствуют новосибирцы

Магнитная буря ждет метеозависимых новосибирцев вечером 27 августа

В Новосибирской области ожидается магнитная буря, о чем сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Магнитосфера станет возбужденной под вечер 27 августа. Мощность бури оценивается на 3-4 балла, темпы будут увеличиваться к 19 часам.

Сайт ru-meteo информирует, что магнитный шторм возрастет лишь к 21 часам, а самый пик будет в ночь на 28 августа в 3 часа ночи.

Известно, что магнитные бури сильно влияют на метеочувствительных людей. Они могут чувствовать усталость, упадок сил, головные боли, апатию, а также у некоторых обостряются хронические болезни. Рекомендуется в такие дни меньше заниматься работой и больше отдыхать на свежем воздухе.

Лето подходит к концу, а жарой оно так и не порадует. Синоптики представили прогноз на конец августа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Метеозависимые#Магнитная буря#Магнитосфера
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