Мощная магнитная буря 27 августа сведет с ума метеозависимых

Известно, что магнитные бури сильно влияют на метеочувствительных людей. Они могут чувствовать усталость, упадок сил, головные боли, апатию, а также у некоторых обостряются хронические болезни. Рекомендуется в такие дни меньше заниматься работой и больше отдыхать на свежем воздухе.