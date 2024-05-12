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Published Сегодня, 08:21

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Солнечная буря отражается на самочувствии новосибирцев

Магнитные бури продолжат бушевать в Новосибирске до 14 мая

12 мая 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney
Солнечная буря отражается на самочувствии новосибирцев
Об опасности для метеочувствительных предупредили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Повышенная солнечная активность будет сказываться на самочувствии новосибирцев вплоть до 14 мая, затем интенсивность магнитных бурь пойдет на спад.

Специальное предупреждение выпустили городские спасатели. В нем говорится, что особую осторожность следует соблюдать людям с сердечными заболеваниями и с патологиями нервной системы. Многие новосибирцы могут чувствовать недомогание, головные боли, страдать от бессонницы.

Одним из действенных средств борьбы с последствиями магнитных бурь считаются долговременные неспешные прогулки на свежем воздухе, напомнили в спасательной службе.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели пришли на помощь коту, которые забрался в автомобильный двигатель, а когда владелец машины запустил мотор, хвост животного намотало на ремень ГРМ.

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#Новосибирск#Предупреждение#Солнце#Магнитная буря#Самочувствие
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