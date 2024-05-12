Магнитные бури продолжат бушевать в Новосибирске до 14 мая

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Повышенная солнечная активность будет сказываться на самочувствии новосибирцев вплоть до 14 мая, затем интенсивность магнитных бурь пойдет на спад.
Специальное предупреждение выпустили городские спасатели. В нем говорится, что особую осторожность следует соблюдать людям с сердечными заболеваниями и с патологиями нервной системы. Многие новосибирцы могут чувствовать недомогание, головные боли, страдать от бессонницы.
Одним из действенных средств борьбы с последствиями магнитных бурь считаются долговременные неспешные прогулки на свежем воздухе, напомнили в спасательной службе.
Ранее мы рассказывали о том, что спасатели пришли на помощь коту, которые забрался в автомобильный двигатель, а когда владелец машины запустил мотор, хвост животного намотало на ремень ГРМ.