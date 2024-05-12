До 27 градусов: какая погода ждет Новосибирск на следующей неделе

Грядущая неделя побалует новосибирцев теплом, однако ожидаются и осадки. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник и вторник, 13 и 14 мая, в городе будет светить солнце, а ко вторнику столбик термометра поднимется до 27 градусов выше нулевой отметки. В среду возможен дождь и падение дневной температуры до 14 градусов тепла. Затем до конца недели осадков не ожидается, а температура днем будет колебаться в районе 18-91 градусов тепла.