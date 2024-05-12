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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Теплую погоду немного подпортят дожди

До 27 градусов: какая погода ждет Новосибирск на следующей неделе

12 мая 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
Теплую погоду немного подпортят дожди
Летняя погода с дождями ожидается в городе на неделе с 13 мая по данным метеорологических сервисов.

Грядущая неделя побалует новосибирцев теплом, однако ожидаются и осадки. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник и вторник, 13 и 14 мая, в городе будет светить солнце, а ко вторнику столбик термометра поднимется до 27 градусов выше нулевой отметки. В среду возможен дождь и падение дневной температуры до 14 градусов тепла. Затем до конца недели осадков не ожидается, а температура днем будет колебаться в районе 18-91 градусов тепла.

Фото: «Яндекс.Погода»

Согласно прогнозу специалистов сервиса Gismeteo, самый жаркий день предстоящей недели так же придется на вторник, возможно повышение температуры до +26. Далее Gismeteo солидарны в прогнозе с коллегами из Яндекса, однако в субботу ожидают дожди.

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