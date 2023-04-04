Новосибирцам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из всех округов страны. Выяснилось, что молодежи до 24 лет нужно меньше денег для жизни, чем взрослым россиянам старше 35 лет – 130 тысяч против 225 тысяч рублей.
За 5 месяцев во всех городах-миллионниках счастливая сумма за 5 месяцев заметно выросла. На первом месте по ожиданиям — Москва (для счастья жителям нужно 260 тысяч рублей), на втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем Владивосток.
Большинство сибиряков желают зарплату в 200 тысяч рублей. А вот в 2018 году счастливая сумма составляла 167 тысяч рублей. Тяга к потреблению в Новосибирске демонстрируется умеренная без резких скачков и колебаний. Также читайте, какие в Новосибирской области самые востребованные профессии.