atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Изображение материала

Новосибирцам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц

4 апреля 2023, 09:33
Фото: 1MI
Новосибирцам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц
Назван размер «счастливой» заработной платы в Новосибирске, данные предоставили в исследовательском центре SuperJob.

В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из всех округов страны. Выяснилось, что молодежи до 24 лет нужно меньше денег для жизни, чем взрослым россиянам старше 35 лет – 130 тысяч против 225 тысяч рублей.

За 5 месяцев во всех городах-миллионниках счастливая сумма за 5 месяцев заметно выросла. На первом месте по ожиданиям — Москва (для счастья жителям нужно 260 тысяч рублей), на втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем Владивосток.

Большинство сибиряков желают зарплату в 200 тысяч рублей. А вот в 2018 году счастливая сумма составляла 167 тысяч рублей. Тяга к потреблению в Новосибирске демонстрируется умеренная без резких скачков и колебаний. Также читайте, какие в Новосибирской области самые востребованные профессии. 

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске в марте 2023
Узнать подробнее
Названы самые популярные и дефицитные профессии марта 2023 в Новосибирске
Узнать подробнее
#Зарплата#Высокая зарплата#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
Сегодня, 05:39
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00