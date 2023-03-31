Названы самые популярные и дефицитные профессии марта 2023 в Новосибирске

Кроме того, если говорить о востребованности специалистов, в эту категорию попадают не только сферы, где открывается самое большое количество вакансий, но и там, где наблюдается дефицит кадров. В настоящий момент самые дефицитные кадры в НСО - это кадры из сферы добычи сырья: на одну вакансию для них приходится лишь 0,2 резюме, при норме для рынка труда 5-6 резюме на вакансию. Данный индекс говорит о том, что на 5 вакансий для специалистов из добычи сейчас приходится только 1 потенциальный кандидат, и это очень-очень мало. Есть и другие профсферы, где вакансий сейчас больше, чем резюме: банковское направление, медицина, фармацевтика, госслужба (все - по 0,6), строительство, рабочий персонал (0,8). Это сейчас самые дефицитные кадры в регионе.