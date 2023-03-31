Названы самые популярные и дефицитные профессии марта 2023 в Новосибирске

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Самые востребованные специалисты требуются для работы в сфере продаж – именно на нее приходится треть от всех предложений о работе в Новосибирской области. Зачастую такие вакансии открывают компании из розничной сферы - торговые сети и магазины (18% от всего объема вакансий для специалистов по продажам), на втором месте по уровню спроса - компании из сферы ИТ, на третьем - финансовый сектор (по 9%).
Если называть конкретные популярные профессии, то больше всего выбор работы будет у соискателей, рассматривающих работу менеджеров по работе с клиентами или менеджеров по продажам, а также у специалистов для розничной торговли (продавцы и т.д.). В 42% вакансий в продажах берут специалистов без опыта – работодатели готовы доучивать сотрудников на месте.
Второй по востребованности стала сфера строительства. На нее приходится 15% от всего объема предложений о работе в регионе. Работу предлагают строительные компании, бизнесы, связанные с добычей сырья и металлургией, металлообработкой. Топ-3 специалистов, которых больше всего требуется данным работодателям: квалифицированные строители, инженеры и рабочие строительных специальностей.
Третьим направлением по спросу сотрудников стала сфера рабочего персонала, на нее приходится 14% от всего объема вакансий в регионе. Больше всего рабочих требуется строительным компаниям, а также ретейлу. Самые востребованные специалисты - грузчики и наладчики.
Кроме того, если говорить о востребованности специалистов, в эту категорию попадают не только сферы, где открывается самое большое количество вакансий, но и там, где наблюдается дефицит кадров. В настоящий момент самые дефицитные кадры в НСО - это кадры из сферы добычи сырья: на одну вакансию для них приходится лишь 0,2 резюме, при норме для рынка труда 5-6 резюме на вакансию. Данный индекс говорит о том, что на 5 вакансий для специалистов из добычи сейчас приходится только 1 потенциальный кандидат, и это очень-очень мало. Есть и другие профсферы, где вакансий сейчас больше, чем резюме: банковское направление, медицина, фармацевтика, госслужба (все - по 0,6), строительство, рабочий персонал (0,8). Это сейчас самые дефицитные кадры в регионе.
По данным аналитиков, в число самых высокооплачиваемых специалистов в регионе вошли: специалисты по добыче сырья - 96 344 рублей (средняя зарплата), Высший менеджмент - 85 129 рублей, Специалисты по консультированию - 80 590 рублей, Специалисты из автобизнеса - 70 937 рублей, Специалисты из сферы строительства - 68 337 рублей.
Напомним, что ранее исследовательский центр «Зарплата.ру» на запрос Атас.инфо назвал профессии с самой большой зарплатой. Лидерами стали айтишники, зарабатывающие от 300 тысяч рублей.