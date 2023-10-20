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Город счастливый

В ТОП-15 самых счастливых городов России попал Новосибирск

20 октября 2023, 01:30
Фото: Midjourney
Город счастливый
Новосибирск признан одним из 15 самых счастливых городов России, о чем свидетельствуют данные сервиса «Авито. Работа».

Среди работающих новосибирцев 40% оказались довольны своей жизнью. Для исследования эксперты опросили около 10 тысяч россиян. В топ-лидерах по счастью такие города как Омск, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург.

Аналитики изучили атрибуты счастья на работе. В числе первых у новосибирцев оказалась стабильность и надежность организации (41%), а также приятный коллектив (35%), гибкий график (34%), хорошие условия (31%) и соц значимость для общества (23%).

Но все же, 46% жителей Новосибирска иногда испытывают «синдром воскресенья», то есть тревогу перед началом рабочей неделей.

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#Общество#Новосибирск#Работа#Эмилия Губарева#Счастье#Офис
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