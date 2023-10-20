В ТОП-15 самых счастливых городов России попал Новосибирск

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Среди работающих новосибирцев 40% оказались довольны своей жизнью. Для исследования эксперты опросили около 10 тысяч россиян. В топ-лидерах по счастью такие города как Омск, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург.
Аналитики изучили атрибуты счастья на работе. В числе первых у новосибирцев оказалась стабильность и надежность организации (41%), а также приятный коллектив (35%), гибкий график (34%), хорошие условия (31%) и соц значимость для общества (23%).
Но все же, 46% жителей Новосибирска иногда испытывают «синдром воскресенья», то есть тревогу перед началом рабочей неделей.