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Дети получают редкие имена

Радомир, Доминика: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе

4 октября 2023, 01:42
Фото: 1MI
Дети получают редкие имена

В ЗАГСе назвали необычные имена детей в Новосибирске

В ЗАГСе огласили необычные имена, которые были выбраны родителями для своих детей в Новосибирске в сентябре 2023 года. В течение этого месяца появилось на свет 2126 малышей.

Среди необычных имен для мальчиков можно отметить такие как Влад, Гавриил, Гордей, Демьян, Димитрий, Елисей, Клим, Климентий, Радомир и Савва. Новорожденные девочки также получили необычные имена, среди которых Алеста, Арсения, Влада, Доминика, Евдокия, Зоя, Лукерья, Раиса, Серафима и Феодосия. Эти имена являются редкими и отличаются от обычных.

Однако, помимо необычных имен, есть и те, которые стали популярными среди новосибирских родителей. Так, распространенными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Артем, Матвей, Мирон, Роман, Тимофей, Максим, Иван и Дмитрий. Эти имена не являются такими редкими, но все же остаются популярными среди родителей.

Что касается девочек, то самыми популярными именами в сентябре были София, Ева, Варвара, Анна, Виктория, Мария, Полина, Арина, Валерия и Алиса. Они пользуются большой популярностью среди новосибирских родителей.

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