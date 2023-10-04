Радомир, Доминика: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе

Однако, помимо необычных имен, есть и те, которые стали популярными среди новосибирских родителей. Так, распространенными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Артем, Матвей, Мирон, Роман, Тимофей, Максим, Иван и Дмитрий. Эти имена не являются такими редкими, но все же остаются популярными среди родителей.