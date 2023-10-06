Составлен ТОП худших заправок Новосибирска по рейтингу 2ГИС

В список «очень плохих» АЗС попали станции с рейтингом от 1,2 до 1,4 балла, включая «Лукойл» на улице Богдана Хмельницкого, «Газпромнефть» и «Гранд» на Большевистской, а также «Газойл» на Плотинной. В отзывах пользователи жалуются на неудобство обслуживания со стороны сотрудников и поломанные колонки, которые либо недоливают бензин, либо вообще не поставляют его.