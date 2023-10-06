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Некоторые заправки назвали худшими

Составлен ТОП худших заправок Новосибирска по рейтингу 2ГИС

6 октября 2023, 06:15
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Некоторые заправки назвали худшими

В Новосибирске составили народный рейтинг худших заправок города по данным 2ГИС

В Новосибирске опубликован рейтинг худших заправок города: жители недовольны низким качеством топлива, недоливом бензина и пьяными заправщиками.

В Новосибирске разгорелась дискуссия о проблемах на автозаправочных станциях города. Жители высказывают свое недовольство из-за нехватки бензина, некачественного топлива и наличия пьяных заправщиков. Пользователи приложения 2GIS создали рейтинг самых худших автозаправочных станций в городе, пишет «АиФ-Новосибирск».

В список «плохих» АЗС вошли станции, получившие оценку от 1,5 до 1,6 балла от пользователей. Среди них: АЗС «Газпромнефть» на улицах Троллейной, Аникина и Тупике Красина, «Прайм» на Тюменской, «КСМ» на Твардовского, «Лукойл» на Пашинском переезде и улице Дегтярева, «Гранд» на Советском шоссе, «Опти» на Тульской и «Газпром газомоторное топливо» на Гусинобродском шоссе.

Пользователи оставляют отзывы о низком качестве бензина и недоливе. «Вместо бензина наливают воздух. Счётчик работает, но топливо не поступает. Ужасная заправка. К тому же возникли странные транзакции по карточке. Похоже, пытались списать двойную сумму», — написал один из сибиряков.
Подобная ситуация наблюдается и на АЗС на Советском шоссе. «Не знаю, как с бензином, но газ здесь не доливают. Из 40 кг заправляют только 30. На других АЗС хватало на 360 км на полном баке, а здесь заправился и хватило только на 250 км», - пишет пользователь.

В список «очень плохих» АЗС попали станции с рейтингом от 1,2 до 1,4 балла, включая «Лукойл» на улице Богдана Хмельницкого, «Газпромнефть» и «Гранд» на Большевистской, а также «Газойл» на Плотинной. В отзывах пользователи жалуются на неудобство обслуживания со стороны сотрудников и поломанные колонки, которые либо недоливают бензин, либо вообще не поставляют его.

Самыми худшими АЗС города по мнению пользователей 2GIS оказались две станции, получившие всего 1 балл от клиентов: «Газойл» на улице Большой и «Новосибирскнефтетрейд» на Колыванском шоссе. Пользователи жаловались на непрофессионализм персонала и конфликты с пьяными сотрудниками.

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#Новосибирск#Топливо#Бензин#Эмилия Губарева#Заправки
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