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Названы худшие поликлиника города

В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС

20 сентября 2023, 02:49
Фото: 1MI
Названы худшие поликлиника города

В Новосибирске составили народный рейтинг наихудших городских поликлиник

В Новосибирске опубликовали список худших поликлиник по отзывам в 2ГИС. Жители города жалуются на проблемы с регистратурой, долгие очереди и некачественное обслуживание.

Новосибирцы активно оставляют отзывы о различных организациях в городе, включая медицинские учреждения. Среди самых распространенных жалоб на поликлиники и больницы, которые можно найти в сервисе 2ГИС, — это проблемы с работой регистратур, необходимость проводить много времени в очередях и низкое качество обслуживания. Издание «АиФ-Новосибирск» составило рейтинг самых плохих поликлиник в городе, основываясь на отзывах жителей.

Первое место в списке занимает поликлиника № 20 на улице 1905 года. Она получила 2,7 балла на основе 498 отзывов. Самые часто встречающиеся жалобы связаны с некомпетентностью медицинского персонала, грубым обращением с пациентами, а также проблемами с дозвоном в регистратуру.

На втором месте находится Городская клиническая поликлиника № 16 на проспекте Карла Маркса. Она получила 2,2 балла и имеет 226 отзывов. Посетителям не понравились тесные коридоры и недостаток скамеек, а также грубое отношение со стороны персонала и сложности с записью на прием в регистратуре.

Немного ниже, с результатом 2,1 балла, располагается Городская клиническая поликлиника № 22 на улице Зорге. На ее странице можно найти 434 отзыва. Жители выразили недовольство большими очередями и низким качеством обслуживания.

Поликлиника ГКБ № 2 на улице Кошурникова заняла четвертое место с результатом 2,1 балла по 71 отзыву. Людей не устраивает качество обслуживания и работа регистратуры.

Самой низкой оценкой, 1,7 балла, обладает ГКБ № 11 на улице Танкистов. Эта поликлиника получила такую оценку на основе 574 отзывов. Пациенты не довольны отношением персонала и необходимостью ждать приема в больших очередях. Они также высказали недовольство тем, что некоторые медики уходят на обед раньше положенного времени. Кроме того, в регистратуре могут перепутать контактные телефоны и начать звонить по старому номеру, даже если пациент давно его сменил и сообщил об этом.

Рейтинг женских консультаций Новосибирска на основе отзывов 2GIS
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