В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС

Самой низкой оценкой, 1,7 балла, обладает ГКБ № 11 на улице Танкистов. Эта поликлиника получила такую оценку на основе 574 отзывов. Пациенты не довольны отношением персонала и необходимостью ждать приема в больших очередях. Они также высказали недовольство тем, что некоторые медики уходят на обед раньше положенного времени. Кроме того, в регистратуре могут перепутать контактные телефоны и начать звонить по старому номеру, даже если пациент давно его сменил и сообщил об этом.