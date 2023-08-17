В Новосибирске поддельными купюрами чаще всего рассчитываются на АЗС и рынках

Излюбленная банкнота для подделок у новосибирских фальшивомонетчиков — 5000 рублей, также подделывают 1000 рублей и 500 рублей. Больше всего риску подделки подвержены купюры старого образца, так как новосибирские фальшивомонетчики печают их на копировальной технике.