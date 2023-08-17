В Новосибирске поддельными купюрами чаще всего рассчитываются на АЗС и рынках

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Всего в Новосибирской области зафиксировано 34 случая обнаружения фальшивых банкнот. Большинство таких ситуаций было зафиксировано на заправках, микрорынках, в уличных торговых киосках.
Излюбленная банкнота для подделок у новосибирских фальшивомонетчиков — 5000 рублей, также подделывают 1000 рублей и 500 рублей. Больше всего риску подделки подвержены купюры старого образца, так как новосибирские фальшивомонетчики печают их на копировальной технике.
Новые купюры имеют дополнительные элементы защиты, которые на этой технике не воспроизвести, рассказал заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк на пресс-конференции о борьбе с фальшивомонетчиками в Сибирском федеральном округе (СФО).
Стало известно, какие купюры и почему чаще всего подделывают в Новосибирске.