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В Новосибирске чаще всего фальшивыми купюрами рассчитываются на АЗС и микрорынках.

В Новосибирске поддельными купюрами чаще всего рассчитываются на АЗС и рынках

17 августа 2023, 07:36
Фото: 1MI
В Новосибирске чаще всего фальшивыми купюрами рассчитываются на АЗС и микрорынках.
Новосибирская область оказалась на втором месте среди сибирских регионов по количеству выявленных фальшивых купюр — чаще всего такие банкноты встречались на рынках и АЗС.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 34 случая обнаружения фальшивых банкнот. Большинство таких ситуаций было зафиксировано на заправках, микрорынках, в уличных торговых киосках.

Излюбленная банкнота для подделок у новосибирских фальшивомонетчиков — 5000 рублей, также подделывают 1000 рублей и 500 рублей. Больше всего риску подделки подвержены купюры старого образца, так как новосибирские фальшивомонетчики печают их на копировальной технике.

Новые купюры имеют дополнительные элементы защиты, которые на этой технике не воспроизвести, рассказал заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк на пресс-конференции о борьбе с фальшивомонетчиками в Сибирском федеральном округе (СФО).

В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
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Стало известно, какие купюры и почему чаще всего подделывают в Новосибирске.

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