В Новосибирске появились новые 100-рублевые купюры с изображением Спасской башни

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В Новосибирске появились свежие 100-рублевые банкноты. Новые купюры, оранжево-оливкового цвета, будут использоваться вместе со старыми деньгами. Однако, пока банкоматы не смогут их принять, потому что требуется обновление оборудования. Об этом сообщили в Центральном банке.
Старые купюры, выпущенные в 1997 году, значительно износились, поэтому в 2022 году решили выпустить новые. На лицевой стороне изображены куранты Спасской башни, а на обратной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату и карта России.
Пока в магазины и банки поступило немного новых купюр, но их количество будет постепенно увеличиваться.