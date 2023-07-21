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В Новосибирске появились новые 100-рублевые купюры с изображением Спасской башни

21 июля 2023, 06:41
Фото: скриншот взят из видео официального ютуб-канала Банка России
В 2022 году выпустили новые купюры
В Новосибирске начали использовать новые 100-рублевые купюры с изображением курантов Спасской башни и мемориала Советскому Солдату.

В Новосибирске появились свежие 100-рублевые банкноты. Новые купюры, оранжево-оливкового цвета, будут использоваться вместе со старыми деньгами. Однако, пока банкоматы не смогут их принять, потому что требуется обновление оборудования. Об этом сообщили в Центральном банке.

Старые купюры, выпущенные в 1997 году, значительно износились, поэтому в 2022 году решили выпустить новые. На лицевой стороне изображены куранты Спасской башни, а на обратной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату и карта России.

Пока в магазины и банки поступило немного новых купюр, но их количество будет постепенно увеличиваться.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Купюры#100 рублей#Общество#Город#Экономика#Деньги
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