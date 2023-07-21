В Новосибирске появились новые 100-рублевые купюры с изображением Спасской башни

В Новосибирске появились свежие 100-рублевые банкноты. Новые купюры, оранжево-оливкового цвета, будут использоваться вместе со старыми деньгами. Однако, пока банкоматы не смогут их принять, потому что требуется обновление оборудования. Об этом сообщили в Центральном банке.