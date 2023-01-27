Ностальгия: новосибирцы получают на сдачу бумажные 5-рублевые купюры

Примечательно, но первый раз страна получила пять рублей наличными в далеком 1998 году. Однако со временем населению стало удобнее пользоваться монетами. Сейчас трудно представить появление таких банкнот, как и 10-рублевых. Как оказалось, печать таких купюр стала выгоднее, чем чеканка монет.