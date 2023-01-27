Ностальгия: новосибирцы получают на сдачу бумажные 5-рублевые купюры

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Примечательно, но первый раз страна получила пять рублей наличными в далеком 1998 году. Однако со временем населению стало удобнее пользоваться монетами. Сейчас трудно представить появление таких банкнот, как и 10-рублевых. Как оказалось, печать таких купюр стала выгоднее, чем чеканка монет.
Сибирячка Алена рассказала Atas.info, что тоже получила сдачу пятирублевыми купюрами. Также девушка прислала в нашу редакцию фотографии сохранившихся 10-рублевых купюр.
«Первый раз мне дали сдачу в банке. Я их не сразу заметила, так как они похожи на 50 рублей. Потом хотела расплатиться в маршрутке и сильно удивилась, решила сохранить. Второй раз мне дали по три купюры в продуктовом магазине. Банкноты совершенно новые и в идеальном состоянии», - поделилась жительница Новосибирска.
Также смотрите на новую 100-рублевую купюру. Банкноты старого образца заменят до 2025 года по всей стране.