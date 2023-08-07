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18 человек из Новосибирской области стали миллионерами, выиграв в лотерею

7 августа 2023, 04:06
Фото: 1MI
Новосибирцы выиграли в лотерею
В Новосибирской области восемнадцать человек стали миллионерами благодаря покупке лотерейных билетов.

Общая сумма выигрыша — 19 млн рублей. Самое большое количество выигрышей досталось жителям Новосибирска.

Восемь новосибирцев стали обладателями кругленькой суммы — по миллиону каждому, а один счастливчик выиграл два миллиона.

Также удачливыми в лотерее оказались сибиряки из городов Искитим, Барабинск, Каргат, Куйбышев, Татарск и из сел Карасево, Баклуши, Довольное, Стеклянное и Сокур. Все они заплатили по 100 рублей за билет.

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