18 человек из Новосибирской области стали миллионерами, выиграв в лотерею

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Общая сумма выигрыша — 19 млн рублей. Самое большое количество выигрышей досталось жителям Новосибирска.
Восемь новосибирцев стали обладателями кругленькой суммы — по миллиону каждому, а один счастливчик выиграл два миллиона.
Также удачливыми в лотерее оказались сибиряки из городов Искитим, Барабинск, Каргат, Куйбышев, Татарск и из сел Карасево, Баклуши, Довольное, Стеклянное и Сокур. Все они заплатили по 100 рублей за билет.