18 человек из Новосибирской области стали миллионерами, выиграв в лотерею

Также удачливыми в лотерее оказались сибиряки из городов Искитим, Барабинск, Каргат, Куйбышев, Татарск и из сел Карасево, Баклуши, Довольное, Стеклянное и Сокур. Все они заплатили по 100 рублей за билет.