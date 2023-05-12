Сибиряк ошибся в числах и выиграл 6 млн рублей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«12 мая 2023 года в государственной лотерее «Всё или ничего» был разыгран суперприз — 6 006 560 рублей. Удача оказалась на стороне участника 76302-го тиража из Новосибирской области», - сообщили в пресс-службе компании «Столото».
На данный момент сибиряк еще не обратился за билетом. На данный момент о победителе известно только то, что он купил билет в мобильном приложении за сто рублей.
По правилам государственной лотереи «Всё или ничего», в игровом поле билета необходимо отметить двенадцать чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достается при угадывании всех чисел или же тотальной ошибке. Мужчина умудрился ошибиться во всех комбинациях.