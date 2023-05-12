Сибиряк ошибся в числах и выиграл 6 млн рублей

По правилам государственной лотереи «Всё или ничего», в игровом поле билета необходимо отметить двенадцать чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достается при угадывании всех чисел или же тотальной ошибке. Мужчина умудрился ошибиться во всех комбинациях.