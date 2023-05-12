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Сибиряк ошибся в числах и выиграл 6 млн рублей

12 мая 2023, 11:33
Фото: 1MI
Сибиряк не угадал ни одной цифры

В Новосибирской области мужчина ошибся в числах и выиграл 6 млн рублей

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею более шести миллионов рублей. При этом он не смог угадать ни одного числа.
«12 мая 2023 года в государственной лотерее «Всё или ничего» был разыгран суперприз — 6 006 560 рублей. Удача оказалась на стороне участника 76302-го тиража из Новосибирской области», - сообщили в пресс-службе компании «Столото».

На данный момент сибиряк еще не обратился за билетом. На данный момент о победителе известно только то, что он купил билет в мобильном приложении за сто рублей.

По правилам государственной лотереи «Всё или ничего», в игровом поле билета необходимо отметить двенадцать чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достается при угадывании всех чисел или же тотальной ошибке. Мужчина умудрился ошибиться во всех комбинациях.

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#Общество#Новосибирская область#Александр Ляхов#Лотерея#Выигрыш
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