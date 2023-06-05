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Новосибирский сварщик выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

5 июня 2023, 08:15
Фото: Пресс-служба «Столото»
Победитель отдаст выигрыш любимой

В Новосибирске сварщик выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

Газоэлектросварщик из Новосибирска Павел Обухов выиграл в лотерею 3 миллиона рублей. Мужчина вытянул случайный билет.

Как сообщает пресс-служба «Столото», новосибирец зашел в фирменный магазин и решил сыграть в моментальную лотерею «Зодиак».

«Взял билет и стер защитный слой. Совпало три числа и я с криком радости побежал к продавщице: „300 тысяч выиграл!“ Но меня попросили удалить весь защитный слой и выяснилось, что я выиграл 3 миллиона», — рассказал Павел Обухов.

Сам мужчина считает победу неслучайной. До этого у него все валилось из рук, но после встречи с любимой жизнь изменилась. Поэтому большую часть выигрыша сварщик отдаст невесте и только миллион будет потрачен на покупку автомобиля.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Выигрыш#Лотерея
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