Новосибирский сварщик выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как сообщает пресс-служба «Столото», новосибирец зашел в фирменный магазин и решил сыграть в моментальную лотерею «Зодиак».
«Взял билет и стер защитный слой. Совпало три числа и я с криком радости побежал к продавщице: „300 тысяч выиграл!“ Но меня попросили удалить весь защитный слой и выяснилось, что я выиграл 3 миллиона», — рассказал Павел Обухов.
Сам мужчина считает победу неслучайной. До этого у него все валилось из рук, но после встречи с любимой жизнь изменилась. Поэтому большую часть выигрыша сварщик отдаст невесте и только миллион будет потрачен на покупку автомобиля.