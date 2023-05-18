В Новосибирске продавщица выиграла 5 млн рублей в лотерею

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В дополнение к успеху сибирячки - другой участник того же розыгрыша сумел разделить с ней главный суперприз в размере десяти миллионов рублей. Женщина рассказала, что не первый раз становится победителем: в ее семье уже удавалось выигрывать миллион рублей.
Она работает продавцом в Новосибирске. Получив свой выигрыш, победительница признала, что хочет изменить свою жизнь, работу и подумывает о переезде в Москву.
Кроме того, она намеревается потратить деньги на постройку нового жилья и оказать помощь своим дочерям. Мотивацией для покупки лотерейного билета послужило желание обрести финансовую стабильность и, как видно, это стремление оправдалось.
Напомним, ранее другой житель Новосибирска вытянул счастливый лотерейный билет и выиграл 6 млн рублей.