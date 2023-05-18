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В Новосибирске продавщица выиграла 5 млн рублей в лотерею

18 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска выиграла 5 млн в лотерее
Жительнице Новосибирска выпало счастье выиграть пять миллионов рублей в лотерее. Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи».

В дополнение к успеху сибирячки - другой участник того же розыгрыша сумел разделить с ней главный суперприз в размере десяти миллионов рублей. Женщина рассказала, что не первый раз становится победителем: в ее семье уже удавалось выигрывать миллион рублей.

Она работает продавцом в Новосибирске. Получив свой выигрыш, победительница признала, что хочет изменить свою жизнь, работу и подумывает о переезде в Москву.

Кроме того, она намеревается потратить деньги на постройку нового жилья и оказать помощь своим дочерям. Мотивацией для покупки лотерейного билета послужило желание обрести финансовую стабильность и, как видно, это стремление оправдалось.

Сибиряк ошибся в числах и выиграл 6 млн рублей
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Напомним, ранее другой житель Новосибирска вытянул счастливый лотерейный билет и выиграл 6 млн рублей.

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#Алина Шефер#Лотерея#Общество#Выигрыш#Новосибирск#Новосибирская область
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