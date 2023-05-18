В Новосибирске продавщица выиграла 5 млн рублей в лотерею

В дополнение к успеху сибирячки - другой участник того же розыгрыша сумел разделить с ней главный суперприз в размере десяти миллионов рублей. Женщина рассказала, что не первый раз становится победителем: в ее семье уже удавалось выигрывать миллион рублей.