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Пятитысячные купюры в Новосибирске подделывают чаще всего.

В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей

17 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI
Пятитысячные купюры в Новосибирске подделывают чаще всего.

Новосибирская область вошла в тройку лидеров по обнаружению фальшивых купюр

Как рассказали на пресс-конференции ТАСС о подделке денежных знаков в Сибири, в Новосибирске чаще всего подделывают купюры крупных номиналов — 5000 и 1000 рублей. Именно 5000 купюра наиболее популярна у фальшивомонетчиков.

«Примерно 2/3 всех выявленных фальшивых купюр в Сибири, это 124 штуки — приходится на купюры 5000 рублей. Четверть, это 39 подделок на банкноты номиналом 1000 руб.» — рассказала заместитель начальника главного управления ЦБ РФ Светлана Орлова на пресс-конференции ТАСС о подделке денежных знаков в Сибири.

Также по словам Светланы Орловой, мошенники чаще всего подделывают купюры старых модификаций, так как каждая новая модификация предполагает все более сложные элементы.

В Новосибирске появились новые 100-рублевые купюры с изображением Спасской башни
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Новые 100-рублевые купюры появились в Новосибирске в июле 2023 года.

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#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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