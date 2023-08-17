В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей

Новосибирская область вошла в тройку лидеров по обнаружению фальшивых купюр

Как рассказали на пресс-конференции ТАСС о подделке денежных знаков в Сибири, в Новосибирске чаще всего подделывают купюры крупных номиналов — 5000 и 1000 рублей. Именно 5000 купюра наиболее популярна у фальшивомонетчиков.