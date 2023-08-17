В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
«Примерно 2/3 всех выявленных фальшивых купюр в Сибири, это 124 штуки — приходится на купюры 5000 рублей. Четверть, это 39 подделок на банкноты номиналом 1000 руб.» — рассказала заместитель начальника главного управления ЦБ РФ Светлана Орлова на пресс-конференции ТАСС о подделке денежных знаков в Сибири.
Также по словам Светланы Орловой, мошенники чаще всего подделывают купюры старых модификаций, так как каждая новая модификация предполагает все более сложные элементы.
Новые 100-рублевые купюры появились в Новосибирске в июле 2023 года.