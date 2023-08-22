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Нелегальную заправку ликвидировали

Незаконные АЗС ликвидировали в Новосибирске — вывозили на эвакуаторах

22 августа 2023, 02:48
Фото: Прокуратура региона
Нелегальную заправку ликвидировали

В Новосибирске ликвидировали незаконные АЗС

Совместно с администрацией района, прокуратурой, полицейскими и пожарной службой, в Новосибирске был обнаружен случай незаконной продажи нефтепродуктов из автомобиля, который находился по адресу ул. Татьяны Снежиной, д. 48.

На торговца-нелегала был составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль, используемый для незаконной торговли топливом, был изъят, а материалы переданы на рассмотрение в административную комиссию Октябрьского района.

Также прокуратура обнаружила нелегальную заправку рядом с Малыгинским рынком, где продавалось некачественное топливо без необходимых разрешительных документов.

В результате вмешательства, незаконная заправка была демонтирована.

Фото: Прокуратура региона
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