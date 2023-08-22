Незаконные АЗС ликвидировали в Новосибирске — вывозили на эвакуаторах

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
На торговца-нелегала был составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль, используемый для незаконной торговли топливом, был изъят, а материалы переданы на рассмотрение в административную комиссию Октябрьского района.
Также прокуратура обнаружила нелегальную заправку рядом с Малыгинским рынком, где продавалось некачественное топливо без необходимых разрешительных документов.
В результате вмешательства, незаконная заправка была демонтирована.