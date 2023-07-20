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Новосибирца оштрафовали за посадку вертолета возле заправки на Алтае

20 июля 2023, 04:23
Фото: Midjourney
Вертолет сел возле заправки
Житель Новосибирска получил штраф на сумму 20 тысяч рублей за посадку вертолета возле заправки на Алтае.

Мужчине из Новосибирска был выписан штраф в размере 20 тысяч рублей за посадку вертолета возле заправки и линий электропередач в селе Акташ Алтайской Республики.

Фактически, мужчина нарушил правила безопасности полетов, совершив взлет с этой же площадки. Сообщается, что происшествие случилось в июне 2023 года.

Органы Горно-Алтайской транспортной прокуратуры инициировали штрафное взыскание против пилота за нарушение правил использования воздушного пространства. Постановление о штрафе пока не вступило в силу и его можно обжаловать.

Кадры с места событий Кадры с места событий
Кадры с места событий
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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#Штраф#Транспорт#Город#Вертолет#Новосибирск#Алтай#Эмилия Губарева
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