Новосибирца оштрафовали за посадку вертолета возле заправки на Алтае

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Мужчине из Новосибирска был выписан штраф в размере 20 тысяч рублей за посадку вертолета возле заправки и линий электропередач в селе Акташ Алтайской Республики.
Фактически, мужчина нарушил правила безопасности полетов, совершив взлет с этой же площадки. Сообщается, что происшествие случилось в июне 2023 года.
Органы Горно-Алтайской транспортной прокуратуры инициировали штрафное взыскание против пилота за нарушение правил использования воздушного пространства. Постановление о штрафе пока не вступило в силу и его можно обжаловать.