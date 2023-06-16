В деревне Новосибирской области боевой вертолет кружил над огородами и домами

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Воздушная техника кружила на очень низкой высоте прямо над домами и огородами. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» с фотографиями происходящего.
В настоящее время неизвестно, кто управлял вертолётом, а также цель этого полёта. Местные жители, которых немного напугал шум вертолета, остались под большим впечатлением от неожиданного эффекта.
Напомним, что в Новосибирске два бомбардировщика Су-34 стали участниками авиапарада на Дне Победы 9 мая.