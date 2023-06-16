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В деревне Новосибирской области боевой вертолет кружил над огородами и домами

16 июня 2023, 06:10
Фото: 1MI
Звук вертолета напугал местных жителей
Жители деревни Овчинниково в Новосибирской области стали свидетелями кружения в небе военного вертолета.

Воздушная техника кружила на очень низкой высоте прямо над домами и огородами. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» с фотографиями происходящего.

В настоящее время неизвестно, кто управлял вертолётом, а также цель этого полёта. Местные жители, которых немного напугал шум вертолета, остались под большим впечатлением от неожиданного эффекта.

Напомним, что в Новосибирске два бомбардировщика Су-34 стали участниками авиапарада на Дне Победы 9 мая.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Новосибирск»
Два бомбардировщика Су-34 пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая
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#Вертолет#Транспорт#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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