Погибли 25, пострадали 66. Страшный взрыв на заправке в Махачкале — что известно

Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 25 человек, а число пострадавших составляет 66 человек, об этом пишет «РБК», ссылаясь на информацию дагестанского Центра медицины катастроф. 10 людей находятся в тяжелом состоянии, сказал первый замглавы российского Минздрава Виктор Фисенко. В результате происшествия погибли трое детей.