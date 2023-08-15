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Взрыв произошел на заправке

Погибли 25, пострадали 66. Страшный взрыв на заправке в Махачкале — что известно

15 августа 2023, 01:21
Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Взрыв произошел на заправке

В Махачкале произошел взрыв на заправке, в результате погибли 25 человек

Взрыв на автозаправке в Махачкале унёс жизни 25 человек, включая троих детей, и пострадали ещё 66; причиной взрыва могла стать детонация емкостей напротив заправки.

Инцидент произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы 14 августа около 22:00. Сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, и в результате газовоздушной смеси на АЗС произошел взрыв. Пожар удалось потушить спустя около 4 часов после взрыва.

Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 25 человек, а число пострадавших составляет 66 человек, об этом пишет «РБК», ссылаясь на информацию дагестанского Центра медицины катастроф. 10 людей находятся в тяжелом состоянии, сказал первый замглавы российского Минздрава Виктор Фисенко. В результате происшествия погибли трое детей.

Глава региона Сергей Меликов утверждал, что причиной взрыва на заправке стала детонация емкостей напротив АЗС. Он заявил: «Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар».

В связи с произошедшим прокуратура Дагестана начала проверку, а местные власти временно прекратили подачу газа в Кумторкалинском районе. Глава региона обещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших от взрыва. Напомним, что огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Видео ЧП опубликовали «Новые Известия».

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