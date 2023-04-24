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Разрушенный дом после взрыва на Линейной снесут в Новосибирске в ближайшее время

24 апреля 2023, 03:56
Фото: atas.info
Дом подлежит сносу

В Новосибирске в ближайшее время снесут разрушенный дом на улице Линейной, 39

Во время оперативного совещания в правительстве региона 24 апреля мэр Анатолий Локоть сообщил, когда снесут дом на Линейной, который взорвался в феврале текущего года.

Градоначальник отметил, что дом на улице Линейной, 39 снесут «в ближайшее время», так как восстановлению он не подлежит. Точной даты пока нет.

«Сегодня заключено 45 договоров по компенсации за утраченное жилье в ходе аварии, 40 жильцам оплата уже произведена на общую сумму 205 млн рублей. Сейчас проходит экспертиза на снос здания, планируем в ближайшее время его снести», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что 9 февраля 2023 года дом на улице Линейной был разрушен в результате взрыва газа, в результате чего погибли 15 человек и более 30 получили ранения.

39 вынужденных переселенцев получили компенсации. Подозреваемые лжегазовщики, виновные во взрыве, были арестованы за проведение неправильных работ по обслуживанию газового оборудования в нескольких квартирах.

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#Эмилия Губарева#Взрыв дома на ул. Линейной#Дом#Взрыв#Снос#Общество#Город#Новосибирск
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