Разрушенный дом после взрыва на Линейной снесут в Новосибирске в ближайшее время

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 04:02
Градоначальник отметил, что дом на улице Линейной, 39 снесут «в ближайшее время», так как восстановлению он не подлежит. Точной даты пока нет.
«Сегодня заключено 45 договоров по компенсации за утраченное жилье в ходе аварии, 40 жильцам оплата уже произведена на общую сумму 205 млн рублей. Сейчас проходит экспертиза на снос здания, планируем в ближайшее время его снести», — сказал мэр Анатолий Локоть.
Напомним, что 9 февраля 2023 года дом на улице Линейной был разрушен в результате взрыва газа, в результате чего погибли 15 человек и более 30 получили ранения.
39 вынужденных переселенцев получили компенсации. Подозреваемые лжегазовщики, виновные во взрыве, были арестованы за проведение неправильных работ по обслуживанию газового оборудования в нескольких квартирах.