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Жильцы взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске получили компенсации

10 апреля 2023, 06:32
Фото: atas.info
Собственники квартир взяли компенсации

В Новосибирске 39 жильцов взорвавшегося дома на Линейной получили компенсации

За утраченное жилье в взорвавшемся доме на улице Линейной новосибирцы получили компенсации, о чем сообщил мэр Анатолий Локоть во время совещания в правительстве региона 10 апреля.
– С 39 собственниками квартир на сегодняшний день заключены соглашения и выплачены денежные компенсации за утраченное жилье. Еще с пятью собственниками договорные работы продолжаются, – уточнил градоначальник.

Напомним, что утром 9 февраля в доме № 39 по улице Линейной произошел взрыв газа. В результате обрушения дома погибли 15 человек, пострадали более 30.

Здание было принято решение снести. За утраченное жилье сибиряки получили компенсации – всего деньги взяли 39 человек. Также отметим, что подозреваемые в взрыве газа были арестованы. Выяснилось, что лжегазовщики «чинили» газовое оборудование в нескольких квартирах.

Названо число жильцов, взявших выплаты за разрушенные квартиры в доме на Линейной
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#Эмилия Губарева#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Дом#Газ#Общество#Город#Новосибирск
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