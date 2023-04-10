Жильцы взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске получили компенсации

Здание было принято решение снести. За утраченное жилье сибиряки получили компенсации – всего деньги взяли 39 человек. Также отметим, что подозреваемые в взрыве газа были арестованы. Выяснилось, что лжегазовщики «чинили» газовое оборудование в нескольких квартирах.