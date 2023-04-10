Жильцы взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске получили компенсации

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
– С 39 собственниками квартир на сегодняшний день заключены соглашения и выплачены денежные компенсации за утраченное жилье. Еще с пятью собственниками договорные работы продолжаются, – уточнил градоначальник.
Напомним, что утром 9 февраля в доме № 39 по улице Линейной произошел взрыв газа. В результате обрушения дома погибли 15 человек, пострадали более 30.
Здание было принято решение снести. За утраченное жилье сибиряки получили компенсации – всего деньги взяли 39 человек. Также отметим, что подозреваемые в взрыве газа были арестованы. Выяснилось, что лжегазовщики «чинили» газовое оборудование в нескольких квартирах.