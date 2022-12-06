"Сибгаз" заплатит 2,5 млн рублей за взрыв на заправке в Новосибирске

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на Управление судебного департамента Новосибирской области, в исковых заявлениях потерпевших говорилось о взыскании 9 млн рублей. Во столько оценили предприниматели ущерб, который нанес их нежилым помещениям взрыв, прогремевший 14 июня прошлого года.
Сумма ущерба снизилась после того, как назначенная по ходатайству ответчика судебно-техническая экспертиза установила, что только на один из трех заявленных в иске складов было оформлено право собственности в установленном законом порядке. В результате истцы уменьшили исковые требования до 1 246 883 рублей - такую сумму определили эксперты.
Вечером, примерно в 18:00, 14 июня 2021 года на заправке “Еврогаз” в Октябрьском районе Новосибирска прогремели несколько взрывов. В результате ЧП пострадали 35 человек, 20 были госпитализированы. После случившегося новосибирская прокуратура объявила о массовой проверке всех АЗС города.