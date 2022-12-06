atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

"Сибгаз" заплатит 2,5 млн рублей за взрыв на заправке в Новосибирске

Сегодня, 12:23
Фото: atas.info
Взрыв АЗС на Гусинобродском шоссе
Суд Октябрьского района Новосибирска обязал ООО “СибГаз” возместить бизнесменам Загоревскому и Аббасову 2,5 млн рублей ущерба от взрыва АЗС на Гусинобродском шоссе.

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на Управление судебного департамента Новосибирской области, в исковых заявлениях потерпевших говорилось о взыскании 9 млн рублей. Во столько оценили предприниматели ущерб, который нанес их нежилым помещениям взрыв, прогремевший 14 июня прошлого года.

Сумма ущерба снизилась после того, как назначенная по ходатайству ответчика судебно-техническая экспертиза установила, что только на один из трех заявленных в иске складов было оформлено право собственности в установленном законом порядке. В результате истцы уменьшили исковые требования до 1 246 883 рублей - такую сумму определили эксперты.

Вечером, примерно в 18:00, 14 июня 2021 года на заправке “Еврогаз” в Октябрьском районе Новосибирска прогремели несколько взрывов. В результате ЧП пострадали 35 человек, 20 были госпитализированы. После случившегося новосибирская прокуратура объявила о массовой проверке всех АЗС города.

Взрыв на АЗС в Новосибирске: хроника событий
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#Бизнес#Новосибирск#Взрыв#Ущерб#Возмещение
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
Сегодня, 09:59
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Вчера, 00:01
Депутаты Горсовета Новосибирска предлагают сократить траты на военные нужды
Вчера, 09:10
Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
Вчера, 07:45
Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки
Вчера, 10:28
Новый МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирской области: как изменились цифры
Вчера, 09:46