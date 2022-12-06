"Сибгаз" заплатит 2,5 млн рублей за взрыв на заправке в Новосибирске

Сумма ущерба снизилась после того, как назначенная по ходатайству ответчика судебно-техническая экспертиза установила, что только на один из трех заявленных в иске складов было оформлено право собственности в установленном законом порядке. В результате истцы уменьшили исковые требования до 1 246 883 рублей - такую сумму определили эксперты.