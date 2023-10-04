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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Детский сад

ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг

4 октября 2023, 10:26
Фото: Midjourney
Детский сад
Отзывы на Яндекс.Картах и 2GIS говорят о том, что в Новосибирске хорошие детские сады — сложно найти учреждение, которое получило ниже 4 баллов по отзывам. И все же родителям хочется узнать все нюансы, чтобы понимать, какому учреждению и воспитателям они доверяют самое дорогое — своего ребенка.

Отметим, что отзывы не отражают мнение редакции и являются субъективной оценкой. Текст основан исключительно на оценках пользователей сервисов.

Чуть больше трех баллов — за грязных детей и маленькую площадку

Детский сад с говорящим названием «Счастливое детство» получил всего 3,1 балла на Яндекс.Картах. Сад является частным и находится по адресу Красный Проспект 153Б. В отзывах пользователь Галина Федотова пишет, что смотрела сад вместе с мужем, им не понравилось, что дети гуляли на улице «со следами еды на лице». Также семейная пара отметила маленькую детскую площадку, которая не была почищена от снега.

На 2GIS у детсада положительные отзывы разбавлены только одним негативным комментарием — ребенок по непонятным причинам не любил этот сад, долго адаптировался, плакал, у него начался ночной энурез дома после посещения детского сада. В то же время, когда пришло время перейти в государственный детский сад, ребенок быстро адаптировался и ходил туда с удовольствием.

Детский сад "Счастливое детство", Новосибирск, Красный проспект 153БДетский сад "Счастливое детство", Новосибирск, Красный проспект 153Б
Детский сад "Счастливое детство", Новосибирск, Красный проспект 153БДетский сад "Счастливое детство", Новосибирск, Красный проспект 153Б
Детский сад "Счастливое детство", Новосибирск, Красный проспект 153Б
Фото: 2GIS

Частные детские сады на «4 с минусом»

Низкий рейтинг на Яндекс.Картах — 3,8 балла у частного детского сада «В гостях у Маши». Детский сад находится в помещении цокольного этажа по адресу ул. Горская, 2. О причинах столь низкой оценки остается только догадываться, так как отзывов на Яндекс.Картах у сада нет, посетители ограничились оценками.

На сайте 2GIS среди восторженных пятибалльных отзывов, есть несколько негативных. В основном, родители недовольны тем, что с них брали оплату за занятия, которые не велись. А также за то, что детский сад не вернул деньги за дни, когда ребенок по болезни не посещал учреждение. На 2GIS у сада твердая «четверка», которая выведена как среднее арифметическое пятибалльных отзывов и комментариев крайне недовольных родителей, поставивших один балл.

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На третьем месте антирейтинга частный детский сад «Абрикос» на ул. Стартовая, 4, расположенный на первом этаже жилого дома в Горском жилмассиве.

Примечательно, что родители, поставившие саду низкие оценки, не оставили никаких комментариев. У дошкольного учреждения только три текстовых отзыва, в которых родители всем довольны и ставят 5 баллов.

На сервисе 2GIS у детского сада «Абрикос» с рейтингом все нормально — 4,4 балла, родители тепло отзываются о заведении. Но один из отзывов проясняет картину, откуда у него может быть такой низкий балл. Сотрудники расположенных рядом с детским садом офисов, по всей видимости, недовольны таким соседством. Вот что пишет человек, пожелавший остаться неизвестным:

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Оценка «Хорошо» — за соседство с помойкой и воровство в столовой

Детский сад №405 на улице Фасадная, 25/2 на Яндекс.Картах получил 9 отзывов и оценку 4 балла. Среди 9 отзывов три негативных — родители недовольны расположением детского сада рядом с дорогой и помойкой, холодными группами и воровством в столовой.

В отзывах на 2GIS Наталья Акимова также упоминает помойку возле детского сада. В остальном отзывы положительные.

Детский сад №405, Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2.Детский сад №405, Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2.
Детский сад №405, Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2.
Фото: 2GIS

Оценка «Хорошо» — за плохое отношение к родителям

Детский сад №105 отличился на обоих сервисах. На Яндекс.Картах он получил оценку «Хорошо», твердые 4 балла, несколько положительных отзывов и один немногословный отзыв о том, что учреждение «ужасное».

Чем именно детский сад заслужил такой эпитет, становится понятно после прочтения отзывов на 2GIS — пишут, здесь могут не пригласить родителей на утренник, на первые ряды на праздниках садится персонал заведения, и только потом родители. Из девятнадцати подробных отзывов — восемь отрицательных, с конкретными замечаниями к персоналу детского сада. На сайте 2GIS детский сад набрал всего 3,2 балла.

Детский сад "Улыбка" №105, Проспект Дзержинского, 59/1Детский сад "Улыбка" №105, Проспект Дзержинского, 59/1
Детский сад "Улыбка" №105, Проспект Дзержинского, 59/1
Фото: 2GIS

Интересно, что чаще негативные отзывы получают частные детские сады. Возможно потому, что плата за посещение детского сада в них намного выше, чем в государственных, и родители ожидают более внимательного отношения к детям. Не получив ожидаемого — пишут отрицательные отзывы, в нашем антирейтинге на первых трех строчка именно частные детские сады и только два последних — государственные.

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