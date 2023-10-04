ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Отметим, что отзывы не отражают мнение редакции и являются субъективной оценкой. Текст основан исключительно на оценках пользователей сервисов.
Детский сад с говорящим названием «Счастливое детство» получил всего 3,1 балла на Яндекс.Картах. Сад является частным и находится по адресу Красный Проспект 153Б. В отзывах пользователь Галина Федотова пишет, что смотрела сад вместе с мужем, им не понравилось, что дети гуляли на улице «со следами еды на лице». Также семейная пара отметила маленькую детскую площадку, которая не была почищена от снега.
На 2GIS у детсада положительные отзывы разбавлены только одним негативным комментарием — ребенок по непонятным причинам не любил этот сад, долго адаптировался, плакал, у него начался ночной энурез дома после посещения детского сада. В то же время, когда пришло время перейти в государственный детский сад, ребенок быстро адаптировался и ходил туда с удовольствием.
Низкий рейтинг на Яндекс.Картах — 3,8 балла у частного детского сада «В гостях у Маши». Детский сад находится в помещении цокольного этажа по адресу ул. Горская, 2. О причинах столь низкой оценки остается только догадываться, так как отзывов на Яндекс.Картах у сада нет, посетители ограничились оценками.
На сайте 2GIS среди восторженных пятибалльных отзывов, есть несколько негативных. В основном, родители недовольны тем, что с них брали оплату за занятия, которые не велись. А также за то, что детский сад не вернул деньги за дни, когда ребенок по болезни не посещал учреждение. На 2GIS у сада твердая «четверка», которая выведена как среднее арифметическое пятибалльных отзывов и комментариев крайне недовольных родителей, поставивших один балл.
На третьем месте антирейтинга частный детский сад «Абрикос» на ул. Стартовая, 4, расположенный на первом этаже жилого дома в Горском жилмассиве.
Примечательно, что родители, поставившие саду низкие оценки, не оставили никаких комментариев. У дошкольного учреждения только три текстовых отзыва, в которых родители всем довольны и ставят 5 баллов.
На сервисе 2GIS у детского сада «Абрикос» с рейтингом все нормально — 4,4 балла, родители тепло отзываются о заведении. Но один из отзывов проясняет картину, откуда у него может быть такой низкий балл. Сотрудники расположенных рядом с детским садом офисов, по всей видимости, недовольны таким соседством. Вот что пишет человек, пожелавший остаться неизвестным:
«Прочитала отзывы, как родители всем довольны, а вот жильцы дома и сотрудники в офисах в шоке, что каждый день приходя утром на прогулку, обязательно, что-то случается с одним из детей, плач навзрыд минут по 30, и никто из 2 сопровождающих женщин их не успокаивает, ноль реакций, хочется все это заснять и выложить куда следует!»
Детский сад №405 на улице Фасадная, 25/2 на Яндекс.Картах получил 9 отзывов и оценку 4 балла. Среди 9 отзывов три негативных — родители недовольны расположением детского сада рядом с дорогой и помойкой, холодными группами и воровством в столовой.
В отзывах на 2GIS Наталья Акимова также упоминает помойку возле детского сада. В остальном отзывы положительные.
Детский сад №105 отличился на обоих сервисах. На Яндекс.Картах он получил оценку «Хорошо», твердые 4 балла, несколько положительных отзывов и один немногословный отзыв о том, что учреждение «ужасное».
Чем именно детский сад заслужил такой эпитет, становится понятно после прочтения отзывов на 2GIS — пишут, здесь могут не пригласить родителей на утренник, на первые ряды на праздниках садится персонал заведения, и только потом родители. Из девятнадцати подробных отзывов — восемь отрицательных, с конкретными замечаниями к персоналу детского сада. На сайте 2GIS детский сад набрал всего 3,2 балла.
Интересно, что чаще негативные отзывы получают частные детские сады. Возможно потому, что плата за посещение детского сада в них намного выше, чем в государственных, и родители ожидают более внимательного отношения к детям. Не получив ожидаемого — пишут отрицательные отзывы, в нашем антирейтинге на первых трех строчка именно частные детские сады и только два последних — государственные.
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