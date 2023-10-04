ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг

На сайте 2GIS среди восторженных пятибалльных отзывов, есть несколько негативных. В основном, родители недовольны тем, что с них брали оплату за занятия, которые не велись. А также за то, что детский сад не вернул деньги за дни, когда ребенок по болезни не посещал учреждение. На 2GIS у сада твердая «четверка», которая выведена как среднее арифметическое пятибалльных отзывов и комментариев крайне недовольных родителей, поставивших один балл.