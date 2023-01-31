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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Новосибирск занял 3 место в рейтинге самых счастливых городов РФ

31 января 2023, 15:23
Фото: atas.info
Первомайский сквер
Рекрутинговый сервис "Работа.ру" выяснил, в каких российских городах живется счастливее всего, Новосибирск попал в тройку лидеров.

Согласно исследованию, 16% новосибирцев оценили свой уровень счастья на пять баллов. Больше (но ненамного) полностью довольных жизнью горожан только в Москве - 23 % опрошенных - и в Санкт-Петербурге - 18%.

Кроме того, Новосибирск оказался на пятом месте по числу жителей, которые счастливы на четыре балла, - 9% респондентов. По этому показателю также лидирует столица (20%), далее идут Сочи (19%), Петербург (17%) и Екатеринбург (9%)

В опросе приняли участие 5000 человек из всех регионов России.

Ранее в десятку лучших в стране вошел новосибирский общественный транспорт.

#Счастье#Рейтинг#Общество#Город#Россия#Новосибирск
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