Новосибирск занял 3 место в рейтинге самых счастливых городов РФ

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Согласно исследованию, 16% новосибирцев оценили свой уровень счастья на пять баллов. Больше (но ненамного) полностью довольных жизнью горожан только в Москве - 23 % опрошенных - и в Санкт-Петербурге - 18%.
Кроме того, Новосибирск оказался на пятом месте по числу жителей, которые счастливы на четыре балла, - 9% респондентов. По этому показателю также лидирует столица (20%), далее идут Сочи (19%), Петербург (17%) и Екатеринбург (9%)
В опросе приняли участие 5000 человек из всех регионов России.
Ранее в десятку лучших в стране вошел новосибирский общественный транспорт.